Ahu Yağtu'nun aldığı en ilginç hayran mesajı şaşırttı!

Ahu Yağtu'nun Posta'dan Selen Keleş'in sorularına verdiği cevaplar;
En sevdiğiniz 90’lar şarkısı?
Ooof o kadar çok var ki... Ama 4 Non Blondes’dan ‘What’s Up’ başı çeker.
İçinizde ukde kalan bir şey?
Müzik yapmak.
Size iyi geldiğini düşündüğünüz ritüelleriniz?
Masaj yaptırmak ve oğlum Kemal ile gülmek.
Herkesin kesinlikle kullanması gerek dediğiniz bir telefon uygulaması?
Müzik uygulaması Spotify.
Yaşadığınız hayatın bir rüyadan ibaret olduğunu öğrenseniz tepkiniz ne olurdu?
“Öyle mi? Tamam” derdim. Bu arada nereden anlıyoruz?
DEDİKODUDAN NEFRET EDİYORUM
Sahip olduğunuz en gereksiz bilgi?
Başkalarıyla ilgili dedikodular. Nefret ediyorum.
Hangi dizinin içinde yer almak isterdiniz?
‘Big Little Lies’da oynamak isterdim. Nefis oyuncular, nefis hikâye.
Yaş ilerledikçe zorlaşan şeyler?
Tahammül sanatı.
Gördüğünüz en enteresan rüya?
Suyun altında nefes alabiliyor olduğumu anladığım rüyalarım.
Herkes hayatı boyunca bir kere ne yapmalı?
Çocuk sahibi olmalı.
En son ne öğrendiniz?
Kuşkonmaz mevsimi olduğunu.
Favori kahramanınız?
Mickey Mouse.
Bir günlüğüne hangi süper güce sahip olmak isterdiniz?
Uçmak isterdim, güzel bir his olabilir.
Kendinizi klonlamak ister misiniz?
Hayır. Bir tane yeterli.
En sevdiğiniz Türk filmi?
‘Neşeli Günler’.
Çocukken büyüyünce ne olmak istiyordunuz?
Balerin.
Kesinlikle okunmasını tavsiye edeceğiniz kitap?
Engin Geçtan, ‘Hayat’.
Sizin hakkınızda hiç bilmediğimiz bir şey?
Komikliğim.
Aldığınız en ilginç hayran mesajı?
“Tasma takıp beni sokakta gezdirin, köleniz olayım.”
ANI YAŞAMAK EN ÖNEMLİSİ
Duymaktan nefret ettiğiniz gerçekler?
Hastalık, ölüm haberleri, çocuk tacizleri, şiddet ve savaş haberleri.
Geleceği görebilmek mi, geçmişi değiştirebilmek mi?
Anı yaşamak isterim, hiçbirinde gözüm yok.
Sizi çocukluğunuza götüren bir tat?
Enginar.
Yer adı vermeden nereli olduğunuzu üç kelimeyle anlatabilir misiniz?
Domat, gevrek, darı. Hahaha.
KISA KISA...
11 Temmuz 1978, İzmir doğumlu. Çocukluğu Karşıyaka’da geçti. 15 yaşında model oldu.
Cem Yılmaz ile 10 Mart 2012’de evlendi, 31 Aralık 2014’te boşandı. Ağustos 2012’de oğulları Kemal dünyaya geldi.
Şöhretle arası pek hoş değil. Hayatını gözler önünde yaşamayı sevmiyor.
Dışarıdan soğuk görünüyor. “Çok erken yaşta tek başına yaşamaya başladım. Herhalde bu yüzden kendimi korumak için dışarıya karşı bir duvar ördüm. Aslında soğuk değilim, herkese karşı temkinliyim” diyor.
Her fırsatta oğlu Kemal ile vakit geçiriyor. Kemal, sosyal medyaya düşkün. Annesinin fotoğraflarının kaç beğeni aldığını takip ediyor.
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