Ahu Yağtu'nun aldığı en ilginç hayran mesajı şaşırttı!

Ahu Yağtu'nun Posta'dan Selen Keleş'in sorularına verdiği cevaplar;

En sevdiğiniz 90’lar şarkısı?



Ooof o kadar çok var ki... Ama 4 Non Blondes’dan ‘What’s Up’ başı çeker.

İçinizde ukde kalan bir şey?



Müzik yapmak.

Size iyi geldiğini düşündüğünüz ritüelleriniz?



Masaj yaptırmak ve oğlum Kemal ile gülmek.

Herkesin kesinlikle kullanması gerek dediğiniz bir telefon uygulaması?



Müzik uygulaması Spotify.

Yaşadığınız hayatın bir rüyadan ibaret olduğunu öğrenseniz tepkiniz ne olurdu?



“Öyle mi? Tamam” derdim. Bu arada nereden anlıyoruz?

DEDİKODUDAN NEFRET EDİYORUM



Sahip olduğunuz en gereksiz bilgi?



Başkalarıyla ilgili dedikodular. Nefret ediyorum.

Hangi dizinin içinde yer almak isterdiniz?



‘Big Little Lies’da oynamak isterdim. Nefis oyuncular, nefis hikâye.

Yaş ilerledikçe zorlaşan şeyler?



Tahammül sanatı.

Gördüğünüz en enteresan rüya?



Suyun altında nefes alabiliyor olduğumu anladığım rüyalarım.

Herkes hayatı boyunca bir kere ne yapmalı?



Çocuk sahibi olmalı.

En son ne öğrendiniz?



Kuşkonmaz mevsimi olduğunu.