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AK Parti kulisleri bu iddiaları konuşuyor! Erdoğan değişim için düğmeye bastı! Kabine, genel başkan yardımcıları ve…

16.05.2024 08:17
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Yerel seçimlerde alınan sonucun AK Parti’deki yankıları sürüyor. AK Parti’de beklenen değişimle ilgili kulislerde yeni iddialar ortaya atıldı. AK Parti kongre sürecine yeni kadrosu ile girmek için düğmeye bastı. Parti kulislerinde konuşulanlara göre; Bakanlar Kurulu’ndaki bazı isimler ile genel başkan yardımcılarından bazılarının değişmesi bekleniyor. Erdoğan’ın başdanışmanları da azaltılacak. İşte detaylar…

AK Parti kulisleri bu iddiaları konuşuyor! Erdoğan değişim için düğmeye bastı! Kabine, genel başkan yardımcıları ve…

Yerel seçim sonuçlarının ardından AK Parti kulislerindeki hareketlilik sürüyor. Kulislerde konuşulanlara göre AK Parti’deki istişare süreci devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün net bir şekilde verdiği ‘Değişim’ mesajı ile birlikte ilk adımın birkaç gün içinde parti bünyesinde atılacağı ifade edildi.

5 GENEL BAŞKAN YARDIMCISI GİDİYOR

Bu kapsamda, genel merkezde en az 5 genel başkan yardımcısının görevden alınacağı, yerine atanacak isimlerle kongre sürecinin yürütüleceği belirtiliyor. Türkiye gazetesindeki habere göre; AK Parti kaynakları “Mevcut kadro ile kongreye gidilmeyecek. Parti yönetimi değişecek, yeni yönetim kongre sürecini yürütecek” bilgisini verdi.

KABİNEDE DE DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

AK Parti kulislerinde, değişimin parti yönetimi ile sınırlı kalmayacağı kabine ve külliye bürokrasisinde de değişiklikler olabileceği kaydedildi. Cumhurbaşkanlığı politika kurulları ile başdanışmanların sayısının düşürüleceği, bu konuda cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir çalışma yapıldığı öğrenildi. Politika kurullarının yapısında da değişiklikler olacağı ifade edildi.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Recep Tayyip Erdoğan
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