AI Tomorrow Summit London yarın başlıyor! Konuşmacılar arasında RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de var

İngiltere'nin başkenti Londra, AI Tomorrow Summit London’a ev sahipliği yapacak. Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçiliği ile gerçekleştirilen zirvede, alanında duayen isimler konuk edilecek.

AIPA (Yapay Zeka Politikaları Derneği - Artificial Intelligence Policies Association) Kurucusu ve Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, AI Tomorrow Summit London'a katılacak önemli isimler arasında.

Yapay zekanın derinlemesine ele alınmasının beklendiği AI Tomorrow Summit London, 5 Kasım'da İngiltere'nin başkenti Londra’da gerçekleşecek.