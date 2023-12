AİLE 26. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE! Aile son bölümde neler oldu? İşte yeni bölüm konusu ve Show TV yayın akışı!

Aile dizisi yeni bölümünü izlemek isteyen seyirciler izleme ekranına ulaşmak istiyor. Her salı akşamı Show Tv ekranlarında yayınlanan Aile dizisi heyecan dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aile'nin 2. sezonu 28 Kasım 2023 Salı akşamı başladı. Dizinin 26. bölümü 26 Aralık Salı akşamı yayınlanacak. İşte Aile son bölüm özeti ile 26 Aralık 2023 Salı Show TV yayın akışı...

AİLE DİZİSİ YENİ BÖLÜM BÖLÜM NE ZAMAN?

Aile, her Salı akşamı Show TV'de yayınlanıyor. Aile dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.

AİLE SON BÖLÜM ÖZETİ

Aile dizisinin 25. bölümünde;

Aslan ve Devin’in tatil için yola çıktığı renkli anların ekrana geldiği tanıtımda Cihan’ın Serap için ikiliden yardım istemesi dikkat çekiyor. Soykan ailesinin Cihan da dahil olmak üzere yeniden sofrada buluşup Leylim Ley şarkısını söyledikleri anlar yüzleri gülümsetirken, Serap’ın Hülya Soykan’ın karşısına dikilip silah doğrultması gerilimi artırıyor. Patlayan silah sesi “Serap, Hülya’yı vurdu mu?” sorusunu akıllara getiriyor.

Aslan, Devin, Cihan ve Serap’ın bir arada olduğu anların dikkat çektiği tanıtımda Aslan, Hülya’ya Serap ile ilgili bir şey saklayıp saklamadığını soruyor. Serap’ın Soykan ailesine ne anlatacağı büyük bir merak konusu olurken, akıllara “Serap’ın gizlediği sırrı ne?” sorusu geliyor.

AİLE YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Aile dizisinin 26. bölümünde;

Aile tatilinde ortaya çıkan gerçekler ve son gece yaşananlar herkesi derinden sarsar. Soykan lanetinden kurtulmak isteyen Aslan, Yusuf Soykan’ın adını her yerden silmek için harekete geçerken; geçmişte yaşananları itiraf etmesi için Hülya’ya süre verir. Acaba Hülya, Soykan soyadını gömüp çocuklarının annesi Hülya mı olacaktır? Yoksa Hülya Soykan olarak hayatına devam mı edecektir? Bu süreçte Aslan’a destek olan Devin, hayatının en güzel haberini alır: Devin hamiledir! Bu haber Aslan’a büyük bir mutluluk yaşatırken; bastırmaya çalıştığı endişelerini de körükler. Aslan her şeyden uzakta, üç kişilik ailesiyle yeni bir hayat kurma planlarını hızlandırır. Cihan ise sevdiği kadının yaşadıklarını herkesin duyması için harekete geçer. Hülya’nın her şeyi açıklaması için onu köşeye sıkıştırır. Serap’la ilgili gerçekleri öğrenen İlyas’ın dünyası başına yıkılır. İlyas, Yusuf Soykan’ın günahlarının bedelini tüm Soykanlara ödetmek için harekete geçeceği zamanı bekler. Bu süre zarfında gizli planını işletir. İlyas’ın öz babası olduğunu öğrenen Bedri ise bu gerçekle sarsılırken; başını büyük bir belaya sokacaktır. Oğlundan haber alamayan Nedret, Aslan’dan yardım ister. Tüm aile yılbaşını birlikte kutlamak için bir araya gelir. Herkes mutlulukla yeni yıla doğru geri sayarken; acaba İlyas, kurduğu gizli planında başarılı olabilecek midir?

AİLE 26. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Aile dizisinin 26. bölümü Show TV ekranlarının yanı sıra Show TV'in resmi internet ve YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.

SHOW TV YAYIN AKIŞI 26 ARALIK 2023 SALI

08:00 Bu Sabah

09:45 Ne Gemiler Yaktım

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile

00:15 Ne Gemiler Yaktım

AİLE KONUSU

İzmir uçağındaki karşılaşma, aileden yaralı kahramanlarımızın kendi ailelerini kurmak için çıkacakları zorlu yolun sadece başlangıcı olacaktır…

Soykanlara ‘aile’ olduklarını hatırlatan tek yerdir sofra. O gün yine tüm ailenin toplanacağı bir sofra kurulurken, Aslan, amcasıyla ilgili ‘karanlık’ işlerinden birini daha çözmek için İzmir uçağındadır. Psikolog Devin ve Aslan’ın yolları işte bu yolculukta kesişir. Devin de kız kardeşinin başını soktuğuyeni bir belayı halletmek üzere İzmir’e gitmektedir. Farklı dünyaların insanları oldukları çok açıktır. Ancak ortak ‘yara’larını keşfetmeleri uzun sürmez; Aileleri.

Aslan daha ilk geceden, Soykan Anayasasının çok önemli bir kuralını Devin için çiğner. Bu durum Aslan’a saplantılı bir bağlılık hisseden annesi Hülya’nın yaklaşan büyük tehlikeyi fark etmesi için yeterlidir; Devin.

Daha önce de pek çok kere oğlunun aileden uzaklaşmasını önlemek için her şeyi yapabileceğini gösteren Hülya’nın işi, bu sefer eskisi kadar kolay olmayacaktır. Ancak işi kolay olmayan sadece Hülya değildir. İzmir uçağındaki karşılaşma, aileden yaralı kahramanlarımızın kendi ailelerini kurmak için çıkacakları zorlu yolun sadece başlangıcı olacaktır…

AİLE OYUNCULARI VE İSİMLERİ

Aile dizisi oyuncularının isimleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya başrolde olmak üzere şu şekilde;

Kıvanç Tatlıtuğ - Aslan Soykan, Soykan ailesinin lideri.

Serenay Sarıkaya - Devin Akın, yolu Aslan ile kesişen bir psikolog ve eşidir.

Nejat İşler - Cihan Soykan, Aslan'ın abisi.

Canan Ergüder - Leyla Soykan Sayıcı, Aslan'ın ablası.

Nur Sürer - Hülya Soykan, Aslan'ın annesi.

Levent Ülgen - İbrahim Soykan, Aslan'ın amcası.

İpek Tenolcay - Neşe, Devin'in öz annesi.

Emel Göksu - Seher Soykan, Aslan'ın babaannesi.

Esma Yeşim Gül - Ezgi, Devin'in en yakın arkadaşı.

Mert Denizmen - Tolga Sayıcı, Soykanların damadı.

Abdurrahman Yunusoğlu - Turgut, Aslan'ın adamı.

Ali Savaşçı - İskoç, Aslan'ın adamı.

Umutcan Ütebay - Ekrem (Eko), Aslan'ın adamı.

Yüsra Geyik - Yağmur Akın, Devin'in uyuşturucu bağımlısı, sorunlu kız kardeşi.

Ozan Gözel - Ergun Akın, Devin ve Yağmur'un sorunlu babası.

İpek Çiçek - Ceylan Soykan, Aslan'ın kız kardeşi.

Defne Piriçci - Zeynep, Leyla'nın kızı.

Gonca Yakut - Devin'in üvey annesi.

Ege Yordanlı - Can, Devin'in üvey kardeşi.

Musa Uzunlar - İlyas Koruzade, Serhat'ın babası.

Rüçhan Çalışkur - Kıymet Koruzade, İlyas'ın annesi.

Selin Şekerci - Serap Vural, Devin'in avukatı.

Ayda Aksel - Nedret, Aslan'ın halası.

