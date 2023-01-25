Aile dizisi fragmanında Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya nefes kesti! "Alevler ateşler içinde kaldım"

Heyecanla beklenilen yeni dizilerden biri olan Aile dizisinin tanıtımı yayınlandı. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un uyumu adeta nefes kesti. Show TV ekranlarında yayınlanacak diziyi heyecanla bekleyenler tanıtımı yorum yağmuruna tuttu.
Fragmanı izleyen sosyal medya kullanıcıları, “Yıllar sonra TV izleyeceğim galiba”, “Kadro muhteşem”, “Uyumları aşırı iyi”, “Kadroya bak yıkılıyor”, “Vay canına heyecanlandım”, "“Alevler ateşler içinde kaldım” yorumlarında bulundular.
Dizide Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’a, Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.
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