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Aile dizisi fragmanında Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya nefes kesti! "Alevler ateşler içinde kaldım"

24.01.2023 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un başrollerini paylaştığı Aile dizisinin ilk tanıtımı izleyici karşısına çıktı. Show TV’nin merakla beklenen dizisi Soykan ailesinin oğlu Aslan’la aynı uçakta tesadüfler sonucu tanışan psikolog Devin’in hikayesini anlatacak dizinin tanıtımı sosyal medyada gündem oldu.

Aile dizisi fragmanında Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya nefes kesti! "Alevler ateşler içinde kaldım"

Heyecanla beklenilen yeni dizilerden biri olan Aile dizisinin tanıtımı yayınlandı. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un uyumu adeta nefes kesti. Show TV ekranlarında yayınlanacak diziyi heyecanla bekleyenler tanıtımı yorum yağmuruna tuttu.
aile
Fragmanı izleyen sosyal medya kullanıcıları, “Yıllar sonra TV izleyeceğim galiba”, “Kadro muhteşem”, “Uyumları aşırı iyi”, “Kadroya bak yıkılıyor”, “Vay canına heyecanlandım”, "“Alevler ateşler içinde kaldım” yorumlarında bulundular.
aile-fragman
Dizide Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’a, Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.
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Anahtar Kelimeler:
aile Kıvanç Tatlıtuğ

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