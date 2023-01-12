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Aile dizisi ne zaman başlayacak? Aile dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya başrolde!

12.01.2023 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrolde yer aldığı Ailde dizisinden ilk fotoğraf geldi. Ay Yapım imzalı, yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız ile Cem Toluay'ın oturduğu, senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı Aile dizisi için heyecanlı bekleyiş de başladı. Peki, Aile dizisi ne zaman başlayacak? Aile dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte yeni dizi hakkında tüm merak edilenler...

Aile dizisi ne zaman başlayacak? Aile dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya başrolde!

Show Tv'nin yeni projesi Aile dizisi için geri sayım başladı. Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı dizinin afiş çekimleri de başladı. Aile dizisi ne zaman başlayacak? Aile dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları da yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında tüm detaylar...

AİLE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'yı uzun yıllar sonra ekrana döndürecek olan Aile dizisinin afiş çekimleri başladı. İkilinin uyumu ise sosyal medyada çok beğenildi. Aile dizisinin ne zaman başlayacağı hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

AİLE DİZİSİ KONUSU NE?

The Sopranos dizisinden uyarlanacak 'Aile' dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ; Volta isimli bir gece kulübünü işleten Aslan karakterine hayat verecek. Serenay Sarıkaya ise Aslan'ın ailesini tedavi etmeye çalışan psikolog Devin rolüne hayat verecek.

aile dizisi 2

AİLE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Kıvanç Tatlıtuğ

Serenay Sarıkaya

Canan Ergüder

Yurdaer Okur

Emel Göksu

Yüsra Geyik

Nizam Namidar

Umutcan Ütebay

Muharrem Türkseven

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Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya Çağatay Ulusoy

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