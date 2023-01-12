Aile dizisi ne zaman başlayacak? Aile dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya başrolde!

Show Tv'nin yeni projesi Aile dizisi için geri sayım başladı. Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı dizinin afiş çekimleri de başladı. Aile dizisi ne zaman başlayacak? Aile dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları da yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında tüm detaylar...
Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'yı uzun yıllar sonra ekrana döndürecek olan Aile dizisinin afiş çekimleri başladı. İkilinin uyumu ise sosyal medyada çok beğenildi. Aile dizisinin ne zaman başlayacağı hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
The Sopranos dizisinden uyarlanacak 'Aile' dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ; Volta isimli bir gece kulübünü işleten Aslan karakterine hayat verecek. Serenay Sarıkaya ise Aslan'ın ailesini tedavi etmeye çalışan psikolog Devin rolüne hayat verecek.
Kıvanç Tatlıtuğ
Serenay Sarıkaya
Canan Ergüder
Yurdaer Okur
Emel Göksu
Yüsra Geyik
Nizam Namidar
Umutcan Ütebay
Muharrem Türkseven