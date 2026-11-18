Gülümseten Kasım kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

1. Adidas

Günlük stilden antrenman performansına kadar spor giyimin en çok tercih edilen markası Adidas’ta net %45 indirime ek ADIDAS200 kodunu kullanarak sepet tutarınızı daha da aşağı çekebilirsiniz. Numaralar ve bedenler tükenmeden favori modellerinizi yakalamak için fırsatı inceleyin.

2. BOSS Parfüm

BOSS’ta hem kendiniz hem de sevdikleriniz için değerlendirebileceğiniz çok yönlü bir kampanya yayında. Parüfmlerde %35’e varan indirim ve BOSS200 kodu yer alırken her alışverişe şık bir kartlık hediyesi de bulunuyor. Avantajlı setleri ve kokuları keşfetmek için hemen göz atın.

3. Philips OneBlade QP2824/10 Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi

Kişisel bakım rutinini pratikleştiren Philips OneBlade QP2824/10 hibrit tıraş makinesi, hem yüz hem de vücut kullanımına uygun çok yönlü tasarımıyla öne çıkıyor. Islak ve kuru kullanıma tamamen uyumlu olan cihaz; cildi tahriş etmeden kesim yapan bıçak teknolojisi, 1 yedek bıçağı ve 3 farklı sakal tarağıyla tek başına eksiksiz bir bakım sunuyor.

4. Hotiç

Kış sezonunda hem ofis şıklığını hem de günlük rahatlığı bir arada arayanlar için Hotiç koleksiyonunda çift indirim dönemi başladı. Ayakkabı ve bot modellerinde uygulanan net %40 indirime ek olarak sepette FAVORİM250 koduyla ekstra fiyat avantajı elde edebilirsiniz. Sezonun en beğenilen tasarımlarını uygun fiyata dolabınıza eklemek için ürünleri keşfedin.

5. Erkek giyim: Altınyıldız Classics, D'S Damat, Jack & Jones...

Altınyıldız Classics, D'S Damat, Jack & Jones, Tudors, LTB, LOFT, Metalic ve Babokah gibi erkek giyimin öncü markalarındda tüm indirimlere ek OLAY300 kodunu kullanarak anında 300 TL net indirim kazanabilirsiniz. Gömlekten trikoya kadar kışlık ihtiyaçlarınızı tek seferde tamamlamak için tüm ürünler linkte!

6. Seiko SSB479P1 Erkek Kol Saati

Japon saatçiliğinin köklü geleneğini modern kronograf detaylarıyla buluşturan Seiko SSB479P1 erkek kol saati, zamansız bir aksesuar arayanların favorisi. Dayanıklı paslanmaz çelik kasası, okunaklı kadran tasarımı ve hem klasik hem spor kombinlere uyum sağlayan çizgisiyle uzun yıllar bileğinizde taşıyabileceğiniz saati, kasım kampanyasına özel fiyatıyla yakalamak için acele edin!

7. Gillette

Gillette'in en çok tercih edilen ürünlerinde stok yapmak için ideal bir fırsat başladı. Seçili tıraş makineleri ve yedek bıçak setlerinde sadece bugüne özel sepette %50’ye varan büyük indirimler için hemen linke tıklayın.

8. Camper

İkonik tasarımları ve uzun ömürlü konforuyla bilinen Camper, günün en güçlü çift indirimlerinden birini sunuyor. Seçili Camper modellerinde geçerli net %42 indirime ek 400 TL’lik ekstra kupon avantajını kaçırmayın. Hem günlük yürüyüşlerde hem de kış şartlarında ayağınızı yormayacak modelleri kaçırmamak için kampanyayı inceleyin.

9. Thrustmaster T98 Ferrari 296 GTB Yarış Direksiyonu

Yarış oyunlarında gerçek pist hissiyatını evinize taşımak istiyorsanız, resmi Ferrari lisanslı Thrustmaster T98 Ferrari 296 GTB direksiyon seti harika bir seçenek sunuyor. PS5, PS4 ve PC platformlarıyla tam uyumlu çalışan bu 7/10 ölçekli direksiyon; Bungee Cord geri bildirim teknolojisi ve hassas manyetik pedal setiyle sürüş deneyimini üst seviyeye çıkarıyor. İndirim döneminin en dikkat çeken oyuncu ekipmanlarından birine sahip olmak için linke tıklayabilirsiniz.

10. Benetton

Yumuşak triko dokuları ve zamansız kesimleriyle her yaşa hitap eden Benetton koleksiyonunda sezonun en kapsamlı sepet indirimi başladı. Kazaklardan montlara, çantalardan günlük temel parçalara kadar geniş bir ürün yelpazesinde sepette %45’e varan indirimler bulunuyor. Gardırobunuza renk katacak kaliteli parçaları avantajlı fiyatlarla yakalamak için linke tıklayın.

Bu içerik 18 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.