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'Aile dizisindeki öpüşme kriz çıkardı' iddiası... Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın o hali Başak Dizer'i rahatsız etmiş

04.04.2023 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı ilk günden beri gündemde olan Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın öpüşmesi sosyal medyayı sallamıştı. İddiaya göre; Başak Dizer, Serenay Sarıkaya ile başrol paylaşan eşi Kıvanç Tatlıtuğ’a o sahne için rest çekti.

'Aile dizisindeki öpüşme kriz çıkardı' iddiası... Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın o hali Başak Dizer'i rahatsız etmiş

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerinde yer aldığı Aile dizisi, ilk günden beri adından söz ettiriyor. Dizide Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un öpüşme sahnesi de çok konuşuldu. O sahneden sonra ortaya bomba bir iddia atıldı.

Aile dizisi ile ekranlara dönen Kıvanç Tatlıtuğ partneri Serenay Sarıkaya ile öpüşme sahnesi, Başak Dizer’in tepkisine neden oldu.

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İddiaya göre, Başak Dizer, Aile dizisinde Devin ve Aslan karakterinin öpüşme sahnesine “Bir daha olursa ayrılım” diyerek rest çekti.

Ancak bu iddia sosyal medyada pek karşılık bulamadı. İddiayı görenler "Başak hiç öyle biri değil", "Çok saçma", "Kadın zaten hep sette" yorumlarında bulundu.

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Başak Dizer Kıvanç Tatlıtuğ

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