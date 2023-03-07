Aile dizisinin Devin’i Serenay Sarıkaya’nın eski sevgilileri ağızları açık bıraktı! Kimler var kimler

Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Aile dizisinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ başrolü paylaşıyor. Yeni dizide Kıvanç Tatlıtuğ Aslan karakterine, Serenay Sarıkaya ise Devin karakterine hayat veriyor.

1992 doğumlu güzel oyuncu 2010 yılında katıldığı "Türkiye Güzellik Kraliçesi" Yarışmasına ikinci oldu. 16 yaşında oyunculuğa adım atan Sarıkaya, Peri Masalı ve Limon Ağacı dizilerinde başrol oldu.

Adanalı dizisi ile çıkış yakalayan Sarıkaya Lale Devri dizisinde rol aldığı Tolgahan Sayışman ile bir dönem beraberdi.

Güzel oyuncu 2013 yılında yayınlanan ve yayınlandığı dönemde büyük beğeni toplayan Medcezir dizisinde başrolü paylaştığı Çağatay Ulusoy ile beraber oldu.

Sarıkaya’nın sevgili olduğu isimler arasında Kerem Bürsin, Cem Yılmaz ve Umut Evirgen de yer aldı.

Başarılı kariyerinin yanı sıra aşk hayatıyla da adından söz ettiren güzel oyuncunun adı bir dönem de adı iş insanları Haldun Demirhisar ve Muzaffer Yıldırım ile anılmıştı.





