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Aile dizisinin kadrosuna bomba isim! Ekranlara geri dönüyor

05.02.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin büyük bir heyecanla beklenen yeni dizisi Aile'nin kadrosuna güçlü bir isim dahil oldu. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı dizi tanıtımları ile büyük dikkat çekmişti. Canan Ergüder yeni diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor...

Aile dizisinin kadrosuna bomba isim! Ekranlara geri dönüyor

14 Şubat’ta ilk bölümüyle Show TV'de izleyicisinin karşısına çıkacak olan Ay Yapım imzalı ‘Aile’ dizisi zengin oyuncu kadrosu ve hikayesiyle şimdiden büyük beğeni topladı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’yı başrollerinde buluşturan diziyle Canan Ergüder yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Bu zamana kadar birbirinden farklı role başarıyla hayat veren oyuncu, Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandırdığı 'Aslan Soykan’ın ablası 'Leyla Soykan Sayıcı' olarak seyircisinin karşısına çıkacak.

Canan Ergüder

Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönettiği dizide “Aile” kavramının en tartışmalı yönleri ele alınacak.

leyla

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ergüder’in hayat verdiği Leyla, Aile dizisinde başarılı oyuncu annesi Hülya Soykan’ın (Nur Sürer) baskısını hayatının her döneminde üzerinde hisseden ve bu yüzden istemediği bir evlilik yapmış, iki çocuk annesidir.

‘Aile’, varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri etkileyici bir dille ekrana taşıyacak.

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Canan Ergüder Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya Oyuncu

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