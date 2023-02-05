Aile dizisinin kadrosuna bomba isim! Ekranlara geri dönüyor

14 Şubat’ta ilk bölümüyle Show TV'de izleyicisinin karşısına çıkacak olan Ay Yapım imzalı ‘Aile’ dizisi zengin oyuncu kadrosu ve hikayesiyle şimdiden büyük beğeni topladı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’yı başrollerinde buluşturan diziyle Canan Ergüder yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Bu zamana kadar birbirinden farklı role başarıyla hayat veren oyuncu, Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandırdığı 'Aslan Soykan’ın ablası 'Leyla Soykan Sayıcı' olarak seyircisinin karşısına çıkacak.

Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönettiği dizide “Aile” kavramının en tartışmalı yönleri ele alınacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ergüder’in hayat verdiği Leyla, Aile dizisinde başarılı oyuncu annesi Hülya Soykan’ın (Nur Sürer) baskısını hayatının her döneminde üzerinde hisseden ve bu yüzden istemediği bir evlilik yapmış, iki çocuk annesidir.

‘Aile’, varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri etkileyici bir dille ekrana taşıyacak.



