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Aile'nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi görenleri hayran bıraktı! "Bazıları güzel doğar"

28.03.2023 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıvanç Tatlıtuğ, Aile dizisi ile televizyon ekranlarına geri döndü. Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı Aile dizisinde Aslan karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ'un özel hayatı da oldukça konuşuluyor. Tatlıtuğ'un kız kardeşiyle olan fotoğrafları ortaya çıktı, görenler Melisa Tatlıtuğ'dan gözünü alamadı.

Aile'nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi görenleri hayran bıraktı! "Bazıları güzel doğar"

Kıvanç Tatlıtuğ özel hayatı da merak edilen isimler arasında yerini alıyor. Oğlu Kurt Efe'yi kucağına alması ile ilk kez baba olan Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ'u görenler, gözlerine inanamadı. Güzelliği ile dikkat çeken Melisa Tatlıtuğ için sosyal medyadan yorum yağdı.

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İlk olarak 2002 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasıyla adını duyuran sonrasında Gümüş adlı dizide canlandırdığı Mehmet karakteriyle oyunculuğa adım atan Kıvanç Tatlıtuğ, peş peşe rol aldığı yapımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ ise abisinin aksine gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

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"BAZILARI GÜZEL DOĞAR"

Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ'un güzelliğine adeta yorum yağdı. Kıvanç Tatlıtuğ'un Melisa Tatlıtuğ, Cem Tatlıtuğ, İpek Tatlıtuğ ve Tugay Tatlıtuğ adında 4 kardeşi bulunuyor.

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Ünlü oyuncunun kardeşini görenler, Melisa Tatlıtuğ'a "Bazıları güzel doğuyor", "Güzellik genetik herhalde", "Bu nasıl bir aile? Bu nasıl gen?" gibi yorumlarda bulundular.

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