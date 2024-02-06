Aile'nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı sosyal medyayı salladı! Yeni dövmesini paylaştı

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve yakışıklılığıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Kıvanç Tatlıtuğ son olarak Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı Aile dizisinde rol aldı.

Geçtiğimiz günlerde dizisi final yapan Kıvanç Tatlıtuğ imaj tazeledi. Bıyık bırakan ünlü oyuncunun yeni hali takipçilerinden tam not aldı. Tatlıtuğ'un son haline sosyal medyada; 'Her hali olay', 'Yine çok yakışıklı' gibi yorumlar yapıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ son olarak sosyal medya hesabından dövme yaptırdığı anları paylaştı. Daha önce Başak Dizer'le evlilik tarihi "19.02.2016" ve Paris'te evlendikleri The Arc de Triomphe görselini dövme yaptıran Tatlıtuğ, hem oğlu Kurt Efe'nin hem de eşi Başak Dizer'in doğum tarihini de koluna kazıtmıştı.

Birçok dövmesi olan Tatlıtuğ şimdi de eline bir baykuş dövmesi yaptırdı.









