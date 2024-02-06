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  4. Aile'nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı sosyal medyayı salladı! Yeni dövmesini paylaştı

Aile'nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı sosyal medyayı salladı! Yeni dövmesini paylaştı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.02.2024 08:40 | Son Güncelleme:
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Son olarak Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı Aile dizisinde Aslan karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan Kıvanç Tatlıtuğ dizisinin final yapmasının hemen ardından imaj tazeledi. Yeni imajıyla dikkat çeken Tatlıtuğ dövme yaptırdığı anları takipçileriyle paylaştı.

Aile'nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı sosyal medyayı salladı! Yeni dövmesini paylaştı

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve yakışıklılığıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Kıvanç Tatlıtuğ son olarak Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı Aile dizisinde rol aldı.

kapak kıvanç.

Geçtiğimiz günlerde dizisi final yapan Kıvanç Tatlıtuğ imaj tazeledi. Bıyık bırakan ünlü oyuncunun yeni hali takipçilerinden tam not aldı. Tatlıtuğ'un son haline sosyal medyada; 'Her hali olay', 'Yine çok yakışıklı' gibi yorumlar yapıldı.

son hali

Kıvanç Tatlıtuğ son olarak sosyal medya hesabından dövme yaptırdığı anları paylaştı. Daha önce Başak Dizer'le evlilik tarihi "19.02.2016" ve Paris'te evlendikleri The Arc de Triomphe görselini dövme yaptıran Tatlıtuğ, hem oğlu Kurt Efe'nin hem de eşi Başak Dizer'in doğum tarihini de koluna kazıtmıştı.

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Birçok dövmesi olan Tatlıtuğ şimdi de eline bir baykuş dövmesi yaptırdı.

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Kıvanç Tatlıtuğ aile ünlü oyuncu karakteri
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