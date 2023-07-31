Aile'nin yıldızı Nejat İşler EYT'liler kervanına katıldı! Aşk hayatına emeklilik yanıtı

Rol aldığı yapımlar, başarılı oyunculuğu ve karizmasıyla büyük beğeni toplayan Nejat İşler şimdilerde sezon finalinde olan Aile dizisinde hayat verdiği Cihan Soykan karakteriyle adından söz ettiriyor.

Aile dizisi sezon finali yapınca ufak bir ara veren Nejat İşler dijital ve beyazperdedeki işlerine yoğunlaştı. Vizyona girmesi beklenen Oregon ve Meraklı Adamın 10 Günü için tüm çalışmaları tamamlayan ünlü oyuncu şimdilerde yine tatilin adını çıkarıyor.

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; SHOW TV'nin iddialı dizi 'Aile'de rol alan Nejat İşler, geçtiğimiz gece Beyoğlu'nda görüntülendi. Nejat İşler, "Film projem vardı, bitti. Şimdi tatil dönemindeyiz. Sonrasında da dizi devam edecek" şeklinde açıklama yaptı.

51 yaşındaki oyuncu, muhabirlerin "Aşk hayatınız nasıl gidiyor?" sorusuna, "Şu anda iş var ağabey" yanıtını verdi. Nejat İşler, "Sizi bu duruma getiren, böyle olmanıza neden olan geçmişte yaşadığınız Berrak Tüzünataç aşkı mı?" sorusu karşısında ise şu cevabı verdi:

''51 yaşındayım. Önümüzdeki mart emekli oluyorum. Öyle söyleyeyim. Kolay gelsin.''



