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  4. Aile'nin yıldızı Nejat İşler EYT'liler kervanına katıldı! Aşk hayatına emeklilik yanıtı

Aile'nin yıldızı Nejat İşler EYT'liler kervanına katıldı! Aşk hayatına emeklilik yanıtı

31.07.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı ekranlarında reyting rekortmeni dizisi Aile'de Cihan Soykan karakterine hayat veren Nejat İşler EYT'liler kervanına katılacağını açıkladı. Aşk hayatı sorulan oyuncu emeklilik haberinini duyurdu.

Rol aldığı yapımlar, başarılı oyunculuğu ve karizmasıyla büyük beğeni toplayan Nejat İşler şimdilerde sezon finalinde olan Aile dizisinde hayat verdiği Cihan Soykan karakteriyle adından söz ettiriyor.

Aile dizisi sezon finali yapınca ufak bir ara veren Nejat İşler dijital ve beyazperdedeki işlerine yoğunlaştı. Vizyona girmesi beklenen Oregon ve Meraklı Adamın 10 Günü için tüm çalışmaları tamamlayan ünlü oyuncu şimdilerde yine tatilin adını çıkarıyor.

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; SHOW TV'nin iddialı dizi 'Aile'de rol alan Nejat İşler, geçtiğimiz gece Beyoğlu'nda görüntülendi. Nejat İşler, "Film projem vardı, bitti. Şimdi tatil dönemindeyiz. Sonrasında da dizi devam edecek" şeklinde açıklama yaptı.

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51 yaşındaki oyuncu, muhabirlerin "Aşk hayatınız nasıl gidiyor?" sorusuna, "Şu anda iş var ağabey" yanıtını verdi. Nejat İşler, "Sizi bu duruma getiren, böyle olmanıza neden olan geçmişte yaşadığınız Berrak Tüzünataç aşkı mı?" sorusu karşısında ise şu cevabı verdi:

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''51 yaşındayım. Önümüzdeki mart emekli oluyorum. Öyle söyleyeyim. Kolay gelsin.''

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