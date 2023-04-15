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Aile'nin yıldızı Serenay Sarıkaya'dan bomba aşk itirafı! ''Şimdi bana gel dese...''

15.04.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile dizisinde hayat verdiği Devin karakteri ile büyük beğeni toplayan Serenay Sarıkaya'dan bomba aşk itirafı geldi. İbrahim Selim'in YouTube programına konuk olan ünlü oyuncunun itirafı sosyal medyanın gündemine düştü.

Aile'nin yıldızı Serenay Sarıkaya'dan bomba aşk itirafı! ''Şimdi bana gel dese...''

Şimdilerde Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolleri paylaşan Serenay Sarıkaya hayat verdiği Devin karakteriyle milyonları ekran başına kilitliyor. Sarıkaya, Alice müzikalinden rol arkadaşı olan İbrahim Selim’in YouTube programına konuk oldu.

Serenay Sarıkaya, programdaki aşk itirafıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyunculuğu bırakacak kadar aşık olduğunu ifade eden Sarıkaya, şunları söyledi:

serenay

"ŞİMDİ BANA GEL DESE..."

"Her şeyi bırakıp gideceğim bir dönem oldu. Çalışmadan duramam, mesleğimi çok seviyorum ama çok yükseldiğim bir dönem, şimdi bana gel dünyanın şu tarafında yaşayalım dese okey gelirim dediğim bir dönem oldu"

Serenay Sarıkaya kapak

Güzel oyuncunun itirafının ardından akıllara uzun süre aşk yaşadığı Kerem Bürsin geldi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda o kişinin Çağatay Ulusoy olabileceği de konuşuluyor.

Serenay Sarıkaya2

"SORMA NE HALDEYİM"

İbrahim Selim’in “Sonra ne oldu diye sormayacağım” ifadeleri üzerine Sarıkaya “Sorma ne haldeyim sorma” şeklinde konuştu.

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