Aile'nin yıldızı Yüsra Geyik dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı! Beğeni yağdı

Bir dönemin efsane dizisi Arka Sokaklar'da hayat verdiği Zeliş karakteriyle hafızalarımıza kazınan Yüsra Geyik sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. Cesur tarzı ve iddialı pozlarıyla sık sık gündem olan ünlü oyuncu bu defa göğüs dekoltesiyle adeta takipçilerini mest etti.

Şimdilerde Aile dizisinde canlandırdığı Yağmur karakteriyle beğeni toplayan Yüsra Geyik'in son paylaşımı yine olay oldu. Geyik 'Retro' notunu düştüğü pozlarında dekoltesiyle dikkat çekti.

Ünlü oyuncuya takipçileri; 'Güzelliğin diyorum', 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Sana bayılıyorum' gibi yorumlar yaptılar.

Rol aldığı dizilerdeki sahneleriyle de çok konuşulan ünlü oyuncu 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi.

Bir süre Samsun'da yaşadıktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı.

Henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı.

Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamlayan Yüsra Geyik, henüz 13 yaşındayken kameralarla tanıştı. İlk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı.

Asıl popülerliğini ise Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı.



