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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş dizi yapımcılarına sert çıktı! 'Bir dizide herkes mi entrikacı olur?'

01.03.2024 10:37
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş son dönemdeki popüler dizilerin yapımcılarını eleştirdi. Göktaş; 'reyting uğruna toplumsal değerleri çiğnemeyelim' çağrısı yaptı ve "Bir dizide herkes mi kötü veya entrikacı olur" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş dizi yapımcılarına sert çıktı! 'Bir dizide herkes mi entrikacı olur?'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından düzenlenen "Dördüncü Medya Buluşması İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş toplantıda dizi yapımcılarını eleştirdi.

Bazı yapımlar eleştirilirken iyi yapımların da alkışlanması gerektiğini dile getiren yapımcılar, dizi ve filmlerin ödüllendirilmesi teklifini masaya getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş’ın ise konuşmasında dizi ve filmleri kültürel diplomasinin ve "yumuşak gücü"nün önemli bir unsuru olarak nitelendirdiği kaydedildi.

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Yapımcılarla farklı bir tarafta olmadıklarını vurgulayan Bakan Göktaş'ın "Asla birbirimizin karşısında değiliz. Biz bir paydaş, aileyiz, 'siz-biz' yok. Kamuoyuna beraber hitap ediyoruz. Birçok mesajın ulaştırılmasında dizi ve filmler önemli bir araç" ifadelerini kullandığı belirtildi.

İyi niyetle bu konuda bir dengenin bulunabileceğini belirten Göktaş'ın, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden bütün yapımcılara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını aktardığına işaret edildi.

"Reyting uğruna toplumsal değerleri çiğnemeyelim" çağrısı yapan Göktaş'ın, bazen "sıradan bir sahne" olarak nitelendirilen konuların toplumdaki etkisinin çok daha farklı olduğunu vurguladığına dikkat çekildi.

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'BİR DİZİDE HERKES Mİ KÖTÜ OLUR?'

Yapımcıların tek tek söz alarak görüşlerini belirttiği toplantıda bir sektör temsilcisinin, "Dizilerde kötü karakterlere ihtiyacımız var. Ancak o şekilde iyi karakterlerin hikayesini anlatabiliriz." ifadesini kullanması üzerine Bakan Göktaş'ın bazı dizileri eleştirerek, "Bir dizide herkes mi kötü veya entrikacı olur" sorusunu yönelttiği vurgulandı.

(AA)Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır

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