Ailece Hadi yarışmasını Ceyda Düvenci sunacak

Canlı bilgi yarışması Hadi, yeni yarışma konseptleriyle yarışmacıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar 1,8 milyon kişiye 5 milyon TL’ye yakın ödül dağıtan ödül şampiyonu Hadi, yeni yarışma konsepti Ailece Hadi ile tüm aile üyelerini yarıştıracak.

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci’nin sunuculuğunu yapacağı Ailece Hadi, her hafta çarşamba ve pazar günleri birbirinden ilginç sorularıyla Hadi'cilerin karşısına çıkacak.

İlk kez 10 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek yarışmada Hadi'ciler, aileleriyle birlikte sorulara doğru yanıt vererek büyük ödülü almaya çalışacak. Özellikle çocuk izleyicilerin yanıtlayabileceği sorulardan oluşan yeni konsept küçük Hadi'cileri hem eğlendirecek hem de eğitecek.

