MAGAZİN

Ailece Hadi yarışmasını Ceyda Düvenci sunacak

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.02.2019 21:37 | Son Güncelleme

Canlı bilgi yarışması Hadi, yeni konsepti Ailece Hadi ile yarışmacıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni konseptin sunuculuğunu oyuncu Ceyda Düvenci üstlenecek.

Ailece Hadi yarışmasını Ceyda Düvenci sunacak

Canlı bilgi yarışması Hadi, yeni yarışma konseptleriyle yarışmacıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar 1,8 milyon kişiye 5 milyon TL’ye yakın ödül dağıtan ödül şampiyonu Hadi, yeni yarışma konsepti Ailece Hadi ile tüm aile üyelerini yarıştıracak.

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci’nin sunuculuğunu yapacağı Ailece Hadi, her hafta çarşamba ve pazar günleri birbirinden ilginç sorularıyla Hadi'cilerin karşısına çıkacak.

İlk kez 10 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek yarışmada Hadi'ciler, aileleriyle birlikte sorulara doğru yanıt vererek büyük ödülü almaya çalışacak. Özellikle çocuk izleyicilerin yanıtlayabileceği sorulardan oluşan yeni konsept küçük Hadi'cileri hem eğlendirecek hem de eğitecek.

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ceyda düvenci ailece hadi

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