Ailede kriz büyüyor! Özcan Deniz kardeşini açık açık tehdit etmişti! O videonun içeriği ortaya çıktı

MYNET-Özcan Deniz, son günlerde aile içinde yaşadığı krizle magazin manşetlerinden düşmüyor. Bir süredir ağabeyi Ercan Deniz ile arası bozuk olan Özcan Deniz dört kız kardeşinden en büyüğü Yurda Güler ile de sosyal medya üzerinden birbirlerine rest çekmişti.

Yurda Güler, Deniz'in kendisinden yaşça küçük olan eşi Samar Dadgar için ''Birinci evliliği bitmeden, İran’dan buraya meşhur olmak ve ona ulaşmak için gelen bu kızı hiç tasvip etmedik. Türlü şekilde oyunlarla, çok zekice hamlelerle bize ağabeyimin düşman olmasını sağladı ve kışın ortasında annesini ve kız kardeşini evden kovdurttu.

Filmlerinde figüran olmak için İran’dan buraya gelmiş, kendinden yaşça küçük bir kızı, kendinin hayatının başrolü yapmış olabilir ama bir önceki evliliğinde olduğu gibi kendi çizgisinde olmayan yaşça küçük bu kızların ona yaşattığı her olumsuzluğu aile olarak o tek başına yaşamadı. Hep beraber yaşadık!'' ifadelerini kullanmıştı.

'SENİN İÇİN HAZIRLADIĞIM VİDEO...'

Deniz ise kardeşinin bu açıklamalarına çok sinirlenmiş ve "Evet Yurda Hanım! Beni durdurdular. Sen her zaman ailenin en saygısızı ve sinsisiydin. Kendin gibi biriylesin ve oğluna dua et. Ama merak etme! Senin ve o birlikte olduğun evli barklı adam için hazırladığım video duruyor ve bir saygısızlığını daha bekliyor" diye yazmıştı.

KARDEŞİNDEN DESTEK GELDİ

Aile içindeki bitmeyen bu krize, Özcan Deniz'in küçük kardeşi Sibel Semerci de dahil oldu. Semerci abisi Özcan Deniz'e destek çıktı ve 'video' açıklaması da yaptı.

Semerci; "Sevgili abimin güzel eşi Samar Dadgar ile yıllar önce yaşanılan tüm yanlış anlaşılmalar ve sıkıntılar uzun zaman önce çözülmüştür. Kendisinin bahsedildiği kişiyle uzaktan yakından alakası yoktur, son derece kibar ve nazik biridir. Televizyon programlarında İranlı olmasından bir suçmuş veya tiksinilecek bir durummuş gibi bahsedilmesini oldukça insanlıktan uzak bir durum olarak görüyorum ve kabul edilemez. Abimi ve yeğenimi mutlu eden kadın kim olursa olsun, nerenin vatandaşı olursa olsun ailemizin kalbinde her zaman yeri olacaktır." dedi.

OLAYLARIN PERDE ARKASINI ANLATTI

Semerci sözlerine şöyle devam etti; ''Ablam birliktelik yaşamış olduğu kişi ile birlikte tüm ailesini silmiş ve iki sene önce Kuşadası'na taşınmıştır. Ayrıntısına girmeyeceğim, hayatı ve kararları sadece onu ilgilendirir ama iki sene sonra ailesi içinden ünlü olanı seçip ona seviyesiz hakaretlerde bulunması çok manidardır ve sadece abimi değil bütün ailemizi zor duruma sokmuştur. Yaptığı bu açıklama yıllarını bizi büyütmek ve sahip çıkmak için vermiş olan abimi çok ama çok yıktı.

'PAYLAŞACAĞI VİDEO...'

Ablam Yurda Güler'e cevap olarak yazdığı okuyunca soluğu abimin yanında aldık. Akşam yapacağı paylaşımı durdurmak için kendisine ben ve yanında bulunan tüm sevenleri engel olduk. Paylaşacağı video sanıldığı gibi ablam ve birlikte olduğu kişiyi içeren bir şantaj videosu değil. Böyle bir şeyi Özcan Deniz gibi halka mâl olan birinin yapabilecek olmasını ancak kötü niyetli insanlar düşünürdü. Abimin yayınlamasını engellediğimiz video tüm kariyerine, sanatına veda videosuydu. Evet, tüm kariyerini bir gecede sonlandıracaktı. Diziyi bırakacak, bir daha konsere çıkmayacaktı, çünkü bıkmıştı... Ama size veda etmesi için daha çok erken. Elbet bir gün kariyerini noktalayacak ama bu şekilde olmamalı.''