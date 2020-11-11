Aileler Yarışıyor hangi kanala transfer oldu? Tekrar bölümleriyle ekrana gelecek

Aileler Yarışıyor, ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın sunumuyla 11 Kasım 2020 Çarşamba gününden itibaren, haftanın her günü 21.00’de 360’ta.

Yeni nesil yayıncılık anlayışı ile başarılı programlara imza atan 360; yenilenen programları ve yüzleriyle hayatın tüm renklerini ve seslerini ekrana taşımaya devam ediyor.

63 ülkede izlenme rekorları kıran 'Aileler Yarışıyor', Ufuk Özkan'ın renkli ve eğlenceli sunumuyla haftanın her günü 360 ekranlarında olacak.

Günlük hayattan çok basit soruların sokaktaki 100 kişiye sorulması sonucu alınan en popüler cevapları bulmaya çalışan yarışmacılar, final etabında büyük ödülü kazanmak için yarışacak.

'Aileler Yarışıyor" 11 Kasım 2020 Çarşamba gününden itibaren, haftanın her günü 21.00’de 360’ta.

