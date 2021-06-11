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Aileler Yarışıyor’un yeni sunucusu Asuman Krause kimdir? Asuman Krause kaç yaşında?

11.06.2021 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1998 Türkiye ikinci güzeli seçilen Asuman Krause, aynı zamanda sunuculuk, oyunculuk ve şarkıcılık da yapmaktadır. Aileler Yarışıyor programının yeni sezondaki sunuculuğunu üstlenen Asuman Krause, yarışmayı izleyenler tarafından da merak ediliyor. Daha önce birçok programda da sunucu olarak görev almıştır.

Aileler Yarışıyor’un yeni sunucusu Asuman Krause kimdir? Asuman Krause kaç yaşında?

42 yaşında olan başarılı sunucu Asuman Krause, aslen Almanya doğumludur. Daha önce basketçi olmak isteyen Asuman Krause, Almanya’dayken Almanya Genç Milli Basketbol Takımı’na girmiştir. Basketbolda Berlin’in en iyi 10 oyuncusu arasında bulunuyordu. Asuman Krause aynı zamanda basketbol hakemliği de yapmıştır.

ASUMAN KRAUSE KİMDİR?

Asuman Krause 1 Mart 1976 doğumlu, 1998 Türkiye ikinci güzeli, eski manken, sunucu, oyuncu ve şarkıcıdır.

Asuman Krause, 1 Mart 1976 tarihinde Adapazarlı Çerkes anneyle Alman babanın kızı olarak Almanya‘da Berlin‘de doğmuştur.

İlkokul 1. sınıftayken Türkiye’ye dönerler. Ankara‘ya yerleşirler. Ankara’daki Alman konsolosluğunun okulunda bir yıl okuduktan sonra tekrar Almanya’ya döner ve 1993 yılına kadar babası ve ablasıyla aynı evi paylaşır.

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Basketbolcu olmak isteyen Asuman Krause, Almanya Genç Milli Basketbol Takımı’na girdi, Berlin’in en iyi 10 oyuncusu arasındaydı. Basketbol hakemliği de yaptı.

Bodrum’da okuduğu lise bitene kadar orada oturdular, sonra annesi Alanya‘ya yerleşti. Asuman Krause, teyzesiyle Ankara’da yaşamaya karar verdi. Sonra Ankara’da Alman havayolu şirketi Aero Lloyd’a girdi. Orada bilet kesmeyle işe başladı, sonra üç kişilik ofiste raporları yazdı. Süpervizörlük yaptı.

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1998 yılında katıldığı yarışmada Türkiye ikinci güzeli seçilmiştir. Bu yarışmadan sonra mankenliğe başladı. Krause 2002 yılında, İsviçre saat firması Maurice Lacroix’in, “Masterpiece” serisi için çıkardığı “Zaman ve Zamansızlık” temalı takviminde yer aldı. Yüksek ücretle ünlü ressamların “nü” tablolarındaki figürler gibi poz verdi.

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2005 yılında “Yaz Sabahı” isimli shovun sunuculuğunu yaptı. Aynı yıl “Sen Ne Dilersen” adlı filmde oyunculuğa adım attı. “Sonradan Görme” (2005) dizisinde Metin Şentürk ile başrolü paylaştı. Yine aynı yıl “Aynı Çatı Altında” (2005) adlı yapımda rol aldı. “No Savaş Yes Manken” tiyatro oyununun ardından, Kandemir Konduk‘un “İyi Aile Çocuğu” tiyatrosunda başrol alarak oyunculuğunu pekiştirdi.

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Asuman Krause, 2006 yılında mankenliği bırakarak şarkıcılığa başladı.

Çekimleri Arjantin‘de yapılan “Fear Factor” yarışmasını sundu. Show TV’de yayınlanan Whipeout yarışmasını sunuculuğunu yaptı. 2013 yılında “Çocuk Oyuncağı” yarışmasını sundu.

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Kazandığı parayı gayrimenkule yatıran Asuman Krause, 2013 yılında Bodrum Gündoğan’da kendi adını taşıyan bir site yaptırdı. Ayrıca Türkbükü’nde de denize nazır birçok evi var.

Asuman Krause, 2011 yılında oyuncu Ümit Erdim ile birlikte oldu ve ayrıldılar.

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Albümleri:

  • 2006 – Çok Yalnızım
  • 2008 – Kukla


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