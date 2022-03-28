Ailesinden kurtulmak istedi! Tam 14 yıldır havalimanında yaşıyor

Başrolünü Tom Hanks’in oynadığı 2004 yapımı The Terminal filmi 1988-2006 yılları arasında Fransa'daki Paris-Charles de Gaulle Havalimanı'nda yaşayan İranlı Mehran Karimi Nasseri isimli bir adamın hayatından esinlenerek beyaz perdeye taşınmıştı. Benzer bir durum Pekin havalimanında da yaşandı. 60 yaşındaki Wei Jianguo isimli Çinli bir adam, 2008 yılından beri tam 14 yıldır Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı’nın 2. terminalinde yaşıyor. Ailesinin baskılarından bıktığını dile getiren Jianguo, tatile gittikten sonra bir daha evine dönmedi.

İŞ BULMAKTA ZORLANDI

40 yaşında işten çıkartıldıktan sonra çok yaşlı olduğu için yeni bir iş bulma konusunda zorluk yaşayan Jianguo maddi sıkıntılar çekiyordu. Ailesiyle birlikte yaşadığı evde özgür bir şekilde sigara ve alkol tüketemediğini dile getiren Jianguo, “Ailemle kalmka istiyorsam sigara ve içkiyi bırakmam gerektiğini söylediler. Bunu yapmazsam onlara aylık 100 yuan (yaklaşık 2 bin 330 TL) devlet ödeneği vermem gerekiyordu. Ben de onlardan kaçmayı seçtim. En azından havalimanında özgürlüğüm var ” dedi.



