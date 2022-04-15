Ailesini katleden cani adamın ifadesi dehşeti ortaya çıkarttı! “Kıyamet yaklaştığı için...”

Karısını, üç çocuğunu ve köpeğini öldürdüğü ve günlerce cesetleriyle birlikte yaşadığı iddia edilen babanın ifadesindeki detaylar ortaya çıktı. Florida’da yaşanan olayda 46 yaşındaki Anthony Todt, 41 yaşındaki eşi Megan, 11 yaşındaki oğlu Alek, 11 yaşındaki kızı Tyler ve 4 yaşındaki kızı Zoe ile köpekleri Breezy’i bıçaklayarak öldürdü. Eşi Megan ile birlikte kıyamet yaklaştığı için çocuklarıyla beraber öbür dünyaya geçmek istediğini belirten karısının istediğini gerçekleştirdiğini dile getiren Todt, mahkeme sürecindeki olayın detaylarını anlattı.

EN KÜÇÜK ÇOCUĞUNDAN BAŞLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Eyalet Savcı Yardımcısı Danielle Pinnell, olaya ilişkin olarak mahkeme tutanaklarında, “Davalı çocukları uyurken tek tek odalarına girdi. En küçük çocuğundan başlayarak öldürdü. Hepsini önce boğdu ardından ise bıçakladı” ifadeleri yer aldı.

Eşi ve çocuklarını öldürdükten sonra kendisini karnından bıçaklayan adam hastaneye giderek tedavi oldu. Todt eşi, çocukları ve köpeğini öldürdükten sonra battaniyeye sarılı bir halde yatak odasında sakladığı ortaya çıktı.



