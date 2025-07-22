Ailesinin gözleri önünde parçalara ayrıldı! Küçük çocuğun feci ölümü dehşete düşürdü

14 yaşındaki Andres Alejandro Santana Hernandez, ailesi ile birlikte bir kanalın etrafında otururken timsah saldırısına uğradı.
Aile, çocuğu timsahın ağzından çekip çıkaramadı. Kanal boyunca sürüklenen Hernandez’in cesedi, parçalara ayrılarak kanala karıştı. Olay yerine gelen yetkililer çoğunun cansız bedeniyle karşılaştı.
İnceleme başlatan ekipler çocuğun parçalarını bulmak için arama başlattı. Olaya ilişkin incelemeler sürerken yetkililer, ziyaretçileri kanalın etrafından uzak durmaları konusunda uyarıyor.
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