Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Ailesinin gözleri önünde parçalara ayrıldı! Küçük çocuğun feci ölümü dehşete düşürdü

Meksika'nın Pasifik kıyısında yaşayan 14 yaşındaki çocuk 18 Temmuz günü kanal düştü. Kanalda timsah tarafından saldırıya uğrayan küçük çocuk ailesinin gözleri önünde hayatını kaybetti.

Ailesinin gözleri önünde parçalara ayrıldı! Küçük çocuğun feci ölümü dehşete düşürdü

14 yaşındaki Andres Alejandro Santana Hernandez, ailesi ile birlikte bir kanalın etrafında otururken timsah saldırısına uğradı.

Ailesinin gözleri önünde parçalara ayrıldı! Küçük çocuğun feci ölümü dehşete düşürdü 1

Aile, çocuğu timsahın ağzından çekip çıkaramadı. Kanal boyunca sürüklenen Hernandez’in cesedi, parçalara ayrılarak kanala karıştı. Olay yerine gelen yetkililer çoğunun cansız bedeniyle karşılaştı.

Ailesinin gözleri önünde parçalara ayrıldı! Küçük çocuğun feci ölümü dehşete düşürdü 2

PARÇALARI ARADILAR

İnceleme başlatan ekipler çocuğun parçalarını bulmak için arama başlattı. Olaya ilişkin incelemeler sürerken yetkililer, ziyaretçileri kanalın etrafından uzak durmaları konusunda uyarıyor.

Ailesinin gözleri önünde parçalara ayrıldı! Küçük çocuğun feci ölümü dehşete düşürdü 3

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyanın konuştuğu "Kiss cam" skandalında gizemli kadın detayıDünyanın konuştuğu "Kiss cam" skandalında gizemli kadın detayı
'Şartlı tahliyeyle' salındılar! Cezai işlemle kapatılmışlardı...'Şartlı tahliyeyle' salındılar! Cezai işlemle kapatılmışlardı...

Anahtar Kelimeler:
Meksika timsah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Kabus! Bilecik tarihinin en büyük yangını... Anonslar yapıldı, köyler boşaltıldı: Kilometrelerce kuyruk oluştu

Kabus! Bilecik tarihinin en büyük yangını... Anonslar yapıldı, köyler boşaltıldı: Kilometrelerce kuyruk oluştu

Hastane devi iflasın eşiğinde! 1983'ten beri hizmet veriyordu

Hastane devi iflasın eşiğinde! 1983'ten beri hizmet veriyordu

Mısır'da kısa şortla deveye bindi, olanlar oldu

Mısır'da kısa şortla deveye bindi, olanlar oldu

Dünyanın konuştuğu "Kiss cam" skandalında gizemli kadın detayı

Dünyanın konuştuğu "Kiss cam" skandalında gizemli kadın detayı

Bu çift, tamamen çıplak barlara gidiyor! "Arabada soyunup giriyoruz..."

Bu çift, tamamen çıplak barlara gidiyor! "Arabada soyunup giriyoruz..."

Şansın böylesi! İki bilet aldı milyon dolar kazandı...

Şansın böylesi! İki bilet aldı milyon dolar kazandı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.