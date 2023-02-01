Airfryer çedar peynirli tost tarifi: Airfryer'da çedar peynirli tost nasıl yapılır?

En pratik tarifleri ya da çok aşamalı yemekleri Airfryer ile kısa süreler içinde hazırlayabilirsiniz. Airfryer’de birkaç dakika içinde pişen tüm yiyecekleriniz çok daha sağlıklı ve çok daha lezzetli olacaktır. Misafirlerinize sunacağınız tüm ikramlıkları ya da gün içinde tüketeceğiniz öğünleri Airfryer ile pişirebilirsiniz.

Acelesi olanların en çok tercih ettiği öğünlerden biri olan tost türlerini de Airfryer ile kısa süre içinde pişirip sunabilirsiniz. Çedar peynirli tost tarifi için aşağıdaki adımları takip edebilir ve verilen malzemeleri kullanarak lezzetli bir öğün hazırlayabilirsiniz:

MALZEMELER 2 dilim tost ekmeği

1 yemek kaşığı tereyağı

2 dilim çedar peyniri

TARİF Tost ekmeklerinin bir yüzüne tereyağı sürüm.

Airfryer’ın haznesine yağladığınız ekmekleri yerleştirin.

Bir ekmek diliminin üzerine iki dilim peynir koyun.

Diğer ekmeği peynir koyduğunuz ekmeğin üzerine kapatın.

Airfryer’da beş dakika pişirin.



