YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Airfryer Tarifleri
  4. Airfryer çedar peynirli tost tarifi: Airfryer'da çedar peynirli tost nasıl yapılır?

Airfryer çedar peynirli tost tarifi: Airfryer'da çedar peynirli tost nasıl yapılır?

30.01.2023 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm atıştırmalıklarınızı, ana yemeklerinizi, kızartmalarınızı ya da tatlılarınızı Airfryer ile birkaç dakika içinde hazırlayıp servis edebilirsiniz. Airfryer’de hazırladığınız tüm yiyecekler daha lezzetli ve daha az yağlı olarak pişecektir. Hafif geçiştirmek istediğiniz öğünler için tüketebileceğiniz ve sunabileceğiniz çedar peynirli tost için de Airfryer kullanabilirsiniz.

Airfryer çedar peynirli tost tarifi: Airfryer'da çedar peynirli tost nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç adet 1
Hazırlık Süresi 5dk
Pişirme Süresi 5dk
Kalori/Adet 200kal

En pratik tarifleri ya da çok aşamalı yemekleri Airfryer ile kısa süreler içinde hazırlayabilirsiniz. Airfryer’de birkaç dakika içinde pişen tüm yiyecekleriniz çok daha sağlıklı ve çok daha lezzetli olacaktır. Misafirlerinize sunacağınız tüm ikramlıkları ya da gün içinde tüketeceğiniz öğünleri Airfryer ile pişirebilirsiniz.

Acelesi olanların en çok tercih ettiği öğünlerden biri olan tost türlerini de Airfryer ile kısa süre içinde pişirip sunabilirsiniz. Çedar peynirli tost tarifi için aşağıdaki adımları takip edebilir ve verilen malzemeleri kullanarak lezzetli bir öğün hazırlayabilirsiniz:

MALZEMELER

  • 2 dilim tost ekmeği
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 dilim çedar peyniri

TARİF

  • Tost ekmeklerinin bir yüzüne tereyağı sürüm.
  • Airfryer’ın haznesine yağladığınız ekmekleri yerleştirin.
  • Bir ekmek diliminin üzerine iki dilim peynir koyun.
  • Diğer ekmeği peynir koyduğunuz ekmeğin üzerine kapatın.
  • Airfryer’da beş dakika pişirin.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Airfryer patlamış balkabağı tohumları tarifiAirfryer patlamış balkabağı tohumları tarifi
Çat kapı misafirlere asıl sürprizi siz yapın!Çat kapı misafirlere asıl sürprizi siz yapın!
Şeker yerine kullanıyoruz ama... Kilo almaya bile neden oluyor!Şeker yerine kullanıyoruz ama... Kilo almaya bile neden oluyor!
Anahtar Kelimeler:
tost tarif yiyecekler

En Çok Okunan Haberler

Fenomen Çılgın Dondurmacı mini elbiseli müşterisiyle dans etti ortalık karıştı! Takipçileri yorum yağdırdı

Fenomen Çılgın Dondurmacı mini elbiseli müşterisiyle dans etti ortalık karıştı! Takipçileri yorum yağdırdı

Bir döndü pir döndü! Tülden elbise altına sütyen gitmedi

Bir döndü pir döndü! Tülden elbise altına sütyen gitmedi

''Annem prezervatifleri delince...'' sözleri Konuşanlar'a damga vurdu

''Annem prezervatifleri delince...'' sözleri Konuşanlar'a damga vurdu

Tadına doyulmayacak tavuk ciğeri malzemeleri ve tarifi!

Tadına doyulmayacak tavuk ciğeri malzemeleri ve tarifi!

Gelinim Mutfakta Trabzon usulü tarifi! Kıyır kıyır oluyor

Gelinim Mutfakta Trabzon usulü tarifi! Kıyır kıyır oluyor

Yoğun kıvamıyla orijinal supangle tarifi! Bol çikolatalı

Yoğun kıvamıyla orijinal supangle tarifi! Bol çikolatalı

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.