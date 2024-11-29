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Airfryer'da lazanya nasıl yapılır? TikTok'ta milyonlar izlenen o lazanya tarifi
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Airfryer'da lazanya nasıl yapılır? TikTok'ta milyonlar izlenen o lazanya tarifi

18.11.2024 15:17
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Airfryer, mutfakta zaman kazandıran, yemekleri daha sağlıklı ve pratik şekilde hazırlamayı mümkün kılan bir teknoloji harikası. Özellikle yoğun tempoda çalışanlar, öğrenciler veya hızlıca lezzetli yemekler hazırlamak isteyen herkes için adeta kurtarıcı bir cihaz! Üstelik sadece patates kızartması ya da atıştırmalıklar hazırlamakla sınırlı kalmıyor, daha karmaşık yemekleri bile zahmetsizce yapmanıza olanak tanıyor. Bunlardan birisi de milyonların beğenisini kazanan airfryerda lazanya tarifi!

Son dönemde TikTok’ta milyonların ilgisini çeken airfryer'da lazanya tarifi, bu cihazın potansiyelini bir kez daha gözler önüne seriyor. Klasik fırın tariflerinin aksine kısa sürede unutamayacağınız bir lazanya hazırlamanızı sağlayan bu yöntem, katman katman lezzetiyle sofralarınızı şölene çeviriyor. Biz de sizin için airfryer ile kolayca yapabileceğiniz, harika görünen ve bir o kadar da lezzetli bir lazanya tarifini paylaştık. Haydi, bu modern tarifle hem zamandan tasarruf edin hem de enfes tatlarla buluşun!

Airfryer'da lazanya malzeme listesi

  • Bolonez sosu
  • Kıyma
  • Beşamel sos
  • Lazanya yaprağı
  • Mozarella peyniri
  • Kekik

Airfryer'da lazanya nasıl yapılır?

  • Büyük bir tencerede basit bir bolonez karışımı yaparak başlayın.
  • Karışımdan iki servis kaşığını airfryer'ınıza ekleyin.
  • Taze lazanya yapraklarıyla örtün (taze olanlar kurutulmuş olanlardan çok daha çabuk pişer)
  • Şimdi bir servis kaşığı beşamel sos ekleyin.
  • 4 kez tekrarlayın (veya daha fazla, kaç katman istediğinize bağlı olarak).
  • Üst katmanınızı lazanya yaprakları, beşamel ve bir avuç peynirle oluşturun.
  • Üzerine 2 çay kaşığı fesleğen ve kekik serpin ve 150C'de 20 - 25 dakika pişirin.
  • Taze salata ve sarımsaklı ekmekle servis edin.

Afiyet olsun!

Airfryer'da lazanya yapımı için malzeme önerileri

1. Harika tatlar elde etmek için: Cosori Kırmızı XXL Airfryer (5,5 L)

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Önceden ayarlanmış 11 farklı pişirme programı ve geniş LED dokunmatik ekranıyla Cosori Kırmızı XXL Airfryer, mutfakta lezzetli ve enfes tarifler yaratmayı sevenler için gerçek bir kurtarıcı! 1700 W gücündeki motoru sayesinde havayı hızla ısıtarak yemeklerinizi hem kısa sürede hem de daha sağlıklı bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Çıkarılabilir yapışmaz sepeti, PFOA ve BPA içermediği için güvenle kullanılabilir ve temizliği de oldukça zahmetsiz! %85 daha az kaloriyle hem sağlığınızı korur hem de lezzetten ödün vermeyen cihazın Ön Isıtma ve Sıcak Tutma gibi özellikleri de eklenince Cosori ile yemek yapmak daha keyifli bir hale geliyor!

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Baya iyi pişiriyor. Geniş hazneli ve aşırı kullanışlı."

  • "Ürünü yaklaşık sekiz aydır kullanıyorum. Bu süreçte sık sık kullanmasam da kullandığım zamanlarda gayet iyi sonuçlar aldım. Donmuş ürünleri, çiğ patatesi ve sebzeleri çok güzel kızartıyor."
Ürünü İncele

Cosori Airfryer'ın yanında airfryer pişirme kağıdı almak isterseniz buraya tıklayın.

2. Damak çatlatan tariflerin sırrı: Ultenic K10 Siyah XL Airfryer (5,5 L)

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Mutfakta tecrübeli olmanıza gerek yok çünkü Ultenic K10 sizin için her şeyi hızlandırıyor! Tek dokunuşla biftek, tavuk, sebze ve hatta kek gibi farklı yiyecekleri mükemmel kıvamda hazırlamanızı sağlayan dokunmatik ekranı, kullanıcı dostu yapısıyla dikkat çekiyor. 100’den fazla önceden programlanmış tarifi olan Ultenic uygulaması, size adım adım rehberlik ederken cihazın 48 dB’lik düşük ses seviyesi sessiz bir çalışma ortamı oluşturuyor. Sağlıklı ev yapımı atıştırmalıklar hazırlamanıza olanak tanıyan cihaz, aynı zamanda sevdikleriniz için ideal bir hediye alternatifi olabilir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu fiyata çok iyi performans. Fiyatının üstünde özellikler sunuyor. Tavsiye ederim."

  • "İlk airfryer denemem olduğu için karşılaştırma yapamıyorum fakat boyutu ve genişliği çok güzel, iki üç kişi için kolaylıkla pişirilir. Dijital menüsü ve önceden belirlenmiş programları pratik, sessiz çalışıyor ve eşit pişiriyor."
Ürünü İncele

Ultenic K10 Airfryer'ın yanında yağ püskürtücü almak isterseniz buraya tıklayın.

3. Yemek yapma konusunda tam donanımlı: Karaca Air Pro Cook Köz XL Kırmızı Airfryer (4 L)

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Sağlıklı ve yaratıcı yemekler yapmak isteyenler için ideal bir seçenek olan Karaca Air Pro Cook Köz, sıradan bir airfryerdan çok daha fazlasını yapıyor! Sadece bir kaşık yağla çıtır çıtır kızartmalar, köz lezzetinde sebzeler, hatta taş gibi ev yoğurdu bile hazırlayabilirsiniz. Fırın ve ızgara fonksiyonlarıyla etlerden tatlılara kadar her yemeği eşit kıvamda pişirirken meyve ve sebzeleri kurutarak uzun süre saklama imkanı da veriyor. Ayrıca yemeklerinizi yeniden ısıtarak ilk günkü tazeliğine kavuşturmanız sadece bir tuşa bakıyor!

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu fiyata 4 litrelikler içerisinde alınabilecek airfryerlar arasında gayet iyi bence, henüz tüm özelliklerini denemedik. Air fry özelliğini ve fırın/ızgara özelliğini denedik, çok başarılıydı."

  • "Ailecek çok memnunuz."
Ürünü İncele

Karaca Airfryer'ın yanında yanmaz fritöz yağlı kağıdı almak isterseniz buraya tıklayın.

4. Makarnaya İtalyan dokunuşu: Knorr Bolonez Makarna Sosu (45 gr)

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Birkaç dakikada sofranıza restoran tadında bir lezzet ekleyebileceğiniz Knorr Bolonez Makarna Sosu, makarnalarınıza İtalyan mutfağının eşsiz lezzetini taşıyor! İçeriğinde bulunan kurutulmuş domates, soğan, sarımsak ve çeşitli baharatlar sayesinde hızlıca nefis bir sos hazırlayabiliyorsunuz. Domatesin doğal aroması ve fesleğen gibi taze baharatların uyumuyla lazanyanızı ve makarnalarınızı sıradanlıktan çıkarıp tam bir ziyafete dönüştüreceksiniz!

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Çok seviyoruz. Lazanya yaparken de kullanıyorum, kesinlikle öneririm.”

  • “En sevdiğim sos, marketlerde bulamıyorum çoğu zaman.”
Ürünü İncele

Knorr bolonez makarna sosunun yanında ürünün farklı bir versiyonunu da almak isterseniz buraya tıklayın.

5. Mutfağınızda hazırlamış gibi: Knorr Harçlar Beşamel Sos (70 gr)

6

Eğer mutfakta zaman kazanmak ve yemeklerinize profesyonel bir dokunuş eklemek istiyorsanız Knorr Beşamel Sos tam size göre! Beşamel sos yapmak genelde biraz uğraştırıcıdır ama Knorr ile işler çok daha kolay. Sadece su ve sütle karıştırarak birkaç dakika içinde mükemmel kıvamlı, yoğun lezzetli bir sos hazırlayabilirsiniz. Lazanyadan fırında makarnaya ve hatta sebze yemeklerine kadar pek çok tarifte kullanabileceğiniz sos, sofranıza usta şeflerin elinden çıkmış gibi bir tat katacak. Hazırlaması hızlı, kullanımı basit ve sonucu enfes olan beşamel sos, yoğun kıvamıyla hem sebzeli hem de etli yemeklerde lezzeti doruğa taşıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Sürekli kullanıyorum zaten, Çok pratik ve evde yapılandan farkı yok.”

  • “Evde, elde yapılmış gibi lezzetli.”
Ürünü İncele

Knorr beşamel sosu hazırlarken gereken Sütaş sütten almak isterseniz buraya tıklayın.

6. İtalyan lezzetlerinin vazgeçilmezi: Barilla Lazanya (500 gr)

7

Bolonez sosun unutulmaz lezzetiyle tanışmaya hazırsanız İtalyan mutfağının vazgeçilmezi lazanyayı, Barilla’nın özel formülüyle mutfağınıza en kısa zamanda katmanız gerekiyor. En güzel yanı mı? Önceden haşlama yapmadan sadece 15-20 dakikalık bir hazırlıkla sofralarınıza nefis bir lezzet ekleyebilirsiniz. Klasik kıymalı tariflerle harikalar yaratabilir ya da kendi damak tadınıza uygun mantarlı, ıspanaklı veya deniz mahsullü bir seçenek deneyebilirsiniz. Her ısırıkta İtalya’dan bir esinti hissettiren Barilla Lazanya, misafir ağırlarken ya da sevdiklerinizle bir arada olduğunuzda sıcaklığı ve lezzeti buluşturuyor!

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Bence çok yoruma gerek bile yok, Türkiye'de bulunabilecek en güzel lazanya. Çok marka denemiş biri olarak söylüyorum.”

  • “Güzel makarna! İyi pişiyor. Yumuşamıyor. Sosları iyi çekiyor. Memnun kaldım!”
Ürünü İncele

Barilla lazanyanın yanında evde lazanya gibi tadına doyum olmayan makarna çeşitleri hazırlayabileceğiniz lazanya rulosu almak isterseniz buraya tıklayın.

7. Doğal ve taze: Arifoğlu Kekik (20 gr)

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Yemeklerinize ferah bir aroma katmak isterseniz kendine has kokusu ve zengin tadıyla yemeklerinize eşsiz bir lezzet veren Arifoğlu kelik, baharatlarını en uygun mahsullerden ve en doğru zamanda toplayarak sizlere sunuyor. Cam şişede tazeliğini uzun süre koruyan kekik, her yemekte ilk günkü gibi taptaze bir lezzet sağlıyor. Et yemeklerinden sebze sotelerine kadar her tarifte gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz Arifoğlu Kekik, sadece yemeklerinizi değil, sofralarınızı da zenginleştirecek!

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Kargo hızlı, ürünler harika paketlenmiş ve tertemiz, çok teşekkür ederim.”

  • “Sizden alışveriş yapmak çok zevkli, teşekkürler.”
Ürünü İncele

Arifoğlu kekiğin yanında lazanyanıza ekstra lezzet katacak kuru fesleğen almak isterseniz buraya tıklayın.

8. Lazanyanızın lezzetini üst seviyelere taşıyan: Kuzucu Mozarella Peyniri (1 kg)

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Mozarella peynirinin eriyip uzayan o nefis tadına varmak isteyenler buraya çünkü Kuzucu Mozarella Peyniri hem fırın yemeklerinde hem de sıcak tavada harikalar gerçekleştiriyor. İster lazanyanızın katmanlarına serpiştirin ister pizza yapımında kullanın ya da sadece bir tostun içinde bu lezzeti deneyimleyin. Yoğun protein içeriği ve zengin kalsiyum oranıyla hem besleyici hem de enfes bir tercih olan Kuzucu Mozarella peyniri, mutfağınızda yaratıcılığınızı sergilemek için mükemmel bir gıda!

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Pizzada kullandım. Tadı ve erimesi gayet güzeldi. Kesinlikle tavsiye ederim.”

  • “Harika, çok beğendim. Tost yaptım az önce, tam istediğim gibi sünüyor. Tadı tuzu her şeyi yerinde.”
Ürünü İncele

Kuzucu mozarella peynirin yanında lazanyanıza ekstra lezzet katması için kaşar peyniri almak isterseniz buraya tıklayın.

Bu içerik 19 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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