YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler

Havalar soğudu 'kış çayı' mesaisi başladı: Kilosu 4000 TL! 2 özel 'altın çaylı' tarifi paylaştı

Soğuk havaların etkisini artırması ile birlikte bağışıklığını güçlendirmek isteyen vatandaşlar aktarlara yöneldi. Kış çaylarına olan talep her geçen gün artarken, uzmanlar evde doğru yöntemlerle hazırlanacak çayların faydalı ve güvenli olduğuna dikkat çekti. Özellikle ıhlamur, zencefil ve zerdeçal gibi ürünler tezgahlarda yoğun ilgi görürken, kış çayı hazırlarken yapılan en büyük hataya karşı da önemli uyarılar yapıldı. İşte evde hazırlayabileceğiniz 2 farklı kış çayı tarifi...

Havalar soğudu 'kış çayı' mesaisi başladı: Kilosu 4000 TL! 2 özel 'altın çaylı' tarifi paylaştı
Sedef Karatay

Havaların soğumasıyla birlikte bağışıklığı güçlendiren doğal ürünlere ilgi arttı. Aktarlarda kış çayları yeniden tezgahlardaki yerini alırken, uzmanlar evde hazırlanacak doğal karışımların hem daha güvenilir hem de daha etkili olduğuna dikkat çekti.

Havalar soğudu kış çayı mesaisi başladı: Kilosu 4000 TL! 2 özel altın çaylı tarifi paylaştı 1

EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÜRÜNLER

Kış aylarında vatandaşların en sık tercih ettiği ürünlerin başında zencefil, zerdeçal, tarçın ve karanfil geliyor. Özellikle bağışıklığı desteklemesiyle bilinen bu ürünler, kış çaylarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Aktarlardaki güncel fiyatlar ise dikkat çekti:
Ihlamurun kilosu: 4.000 TL

Zencefil (kilosu): 500 TL

Zerdeçal (kilosu): 300 TL

Havalar soğudu kış çayı mesaisi başladı: Kilosu 4000 TL! 2 özel altın çaylı tarifi paylaştı 2

UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI: KAYNATMAYIN

Uzmanlar kış çayı hazırlarken yapılan en büyük hataya karşı uyardı. Bitkilerin kaynatılmaması gerektiğini belirten uzmanlar, "Kaynamış suyun içine bitkiler eklenmeli ve demleme usulüyle hazırlanmalı."

Havalar soğudu kış çayı mesaisi başladı: Kilosu 4000 TL! 2 özel altın çaylı tarifi paylaştı 3

EVDE HAZIRLANABİLİR 1. TARİF: IHLAMURLU ALTIN ÇAY

Soğuk algınlığına karşı tercih edilen ve aromasıyla öne çıkan bu çay için malzemeler:

  • 1 litre kaynar su
  • 10 tutam ıhlamur
  • 2 adet çubuk tarçın
  • 1 adet kök zerdeçal
  • 2 dilim kuru portakal (isteğe bağlı taze de olabilir)

Tüm malzemeler kaynamış suya eklenerek 10 dakika demlemeye bırakılıyor. Demleme süresi sonunda süzülerek tüketilebilir.

Havalar soğudu kış çayı mesaisi başladı: Kilosu 4000 TL! 2 özel altın çaylı tarifi paylaştı 4

EVDE HAZIRLANABİLİR 2. TARİF: BAĞIŞIKLIK ÇAYI

Nezleden korunmaya yardımcı adaçaylı karışım için gerekenler:

  • 1 litre kaynar su
  • 4 dal adaçayı
  • 5 adet karanfil
  • 1 dilim limon
  • 2 dilim yeşil elma
  • 1 çay kaşığı zencefil

Malzemeler kaynamış suya eklenip demlenmeye bırakılabilir.

Havalar soğudu kış çayı mesaisi başladı: Kilosu 4000 TL! 2 özel altın çaylı tarifi paylaştı 5

"HAZIR KIŞ ÇAYLARINI ÖNERMİYORUZ"

Uzmanlar, paketli ve karışım halinde satılan hazır kış çaylarına temkinli yaklaşılması gerektiğini vurguladı. İçeriği net olmayan ürünler yerine, evde bilinen ve tek tek seçilen bitkilerle hazırlanan çayların daha sağlıklı olduğu ifade edildi.

Kış aylarında doğal destek arayanlar için, doğru yöntemle hazırlanan bitki çayları hem ekonomik hem de güvenli bir alternatif olarak öne çıkıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
En faydalı et seçildi! Değeri yeni anlaşıldıEn faydalı et seçildi! Değeri yeni anlaşıldı
4 yoğurt markasında bitkisel yağ uyarısı!4 yoğurt markasında bitkisel yağ uyarısı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
ıhlamur zencefil gribal enfeksiyon nezle Aktar kış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklara o rakamı işaret etti

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklara o rakamı işaret etti

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi 'Ankara'dan edindiğim izlenim'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi 'Ankara'dan edindiğim izlenim'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.