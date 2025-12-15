Havalar soğudu 'kış çayı' mesaisi başladı: Kilosu 4000 TL! 2 özel 'altın çaylı' tarifi paylaştı

Havaların soğumasıyla birlikte bağışıklığı güçlendiren doğal ürünlere ilgi arttı. Aktarlarda kış çayları yeniden tezgahlardaki yerini alırken, uzmanlar evde hazırlanacak doğal karışımların hem daha güvenilir hem de daha etkili olduğuna dikkat çekti.
Kış aylarında vatandaşların en sık tercih ettiği ürünlerin başında zencefil, zerdeçal, tarçın ve karanfil geliyor. Özellikle bağışıklığı desteklemesiyle bilinen bu ürünler, kış çaylarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
Aktarlardaki güncel fiyatlar ise dikkat çekti:
Ihlamurun kilosu: 4.000 TL
Zencefil (kilosu): 500 TL
Zerdeçal (kilosu): 300 TL
Uzmanlar kış çayı hazırlarken yapılan en büyük hataya karşı uyardı. Bitkilerin kaynatılmaması gerektiğini belirten uzmanlar, "Kaynamış suyun içine bitkiler eklenmeli ve demleme usulüyle hazırlanmalı."
Soğuk algınlığına karşı tercih edilen ve aromasıyla öne çıkan bu çay için malzemeler:
Tüm malzemeler kaynamış suya eklenerek 10 dakika demlemeye bırakılıyor. Demleme süresi sonunda süzülerek tüketilebilir.
Nezleden korunmaya yardımcı adaçaylı karışım için gerekenler:
Malzemeler kaynamış suya eklenip demlenmeye bırakılabilir.
Uzmanlar, paketli ve karışım halinde satılan hazır kış çaylarına temkinli yaklaşılması gerektiğini vurguladı. İçeriği net olmayan ürünler yerine, evde bilinen ve tek tek seçilen bitkilerle hazırlanan çayların daha sağlıklı olduğu ifade edildi.
Kış aylarında doğal destek arayanlar için, doğru yöntemle hazırlanan bitki çayları hem ekonomik hem de güvenli bir alternatif olarak öne çıkıyor.
