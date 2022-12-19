Airfryer deniz mahsulü köftesi tarifi: Airfryer'da deniz mahsulü köftesi nasıl yapılır?

Airfryer ile deniz ürünlerini de kısa süreler içinde pişirebilir ve damak tadınıza göre seçtiğiniz soslar ve baharatlar ile servis edebilirsiniz. Airfryer ile deniz mahsulü köftesi gibi tüm deniz ürünleri yemeklerinizi daha az yağlı ve daha çok lezzetli olarak hazırlayabilirsiniz. Airfryer’da deniz mahsulü köftesi için tercih ettiğiniz malzemeleri kullanarak deniz mahsulü karışımı elde etmelisiniz. balık köftesinden farklı olarak kalamar, karides ya da kabuklu ve yumuşakçıllar gibi deniz mahsulleri kullanılır. Damak tadınıza göre seçtiğiniz ürünleri rondodan geçirerek kolayca köfte harcı hazırlayabilirsiniz. Deniz mahsulü karışımınızı yoğururken köftelerinizin yoğunluğunu arttırmak için un ve yumurta kullanabilirsiniz. Airfryer'da deniz mahsulü köftesi tarifi: