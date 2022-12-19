Airfryer deniz mahsulü köftesi tarifi: Airfryer'da deniz mahsulü köftesi nasıl yapılır?

Airfryer ile deniz ürünlerini de kısa süreler içinde pişirebilir ve damak tadınıza göre seçtiğiniz soslar ve baharatlar ile servis edebilirsiniz. Airfryer ile deniz mahsulü köftesi gibi tüm deniz ürünleri yemeklerinizi daha az yağlı ve daha çok lezzetli olarak hazırlayabilirsiniz. Airfryer’da deniz mahsulü köftesi için tercih ettiğiniz malzemeleri kullanarak deniz mahsulü karışımı elde etmelisiniz. balık köftesinden farklı olarak kalamar, karides ya da kabuklu ve yumuşakçıllar gibi deniz mahsulleri kullanılır. Damak tadınıza göre seçtiğiniz ürünleri rondodan geçirerek kolayca köfte harcı hazırlayabilirsiniz. Deniz mahsulü karışımınızı yoğururken köftelerinizin yoğunluğunu arttırmak için un ve yumurta kullanabilirsiniz. Airfryer'da deniz mahsulü köftesi tarifi:

MALZEMELER 500 gram taze karides

50 gram kalamar

2 tatlı kaşığı susam yağı

2 adet yumurtanın beyazı

3 yemek kaşığı sarımsak yağı

1 yemek kaşığı taze kişniş

Yarım çay kaşığı karabiber

Ekmek kırıntıları ya da panko

TARİF Airfryer'ınızı önceden 180 dereceye ayarlayın.

Deniz mahsulü köftesi yapmak için tüm malzemeleri bir rondoya ekleyin.

Rondoyu çektirin ve malzemeler köfte kıvamı alana kadar devam edin.

Malzemeler köfte kıvamı alınca küçük yuvarlaklar hâlinde bölün.

Bir kaba yumurta ekmek kırıntısı ya da panko koyun.

Köfteleri ekmek kırıntısı ya da pankoyla iyice kaplayın.

Airfryer haznesine köfteleri yerleştirin.

Yaklaşık 10-12 dakika kadar kızarana kadar pişirin.

İlk 8 dakikadan sonra hazneyi çıkarıp köfteleri ters düz edin.

Köfteler altın sarısı bir renk alıp piştikten sonra çıkarın ve sıcak servis edin.



