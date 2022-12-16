Airfryer fish finger tarifi: Airfryer'da fish finger nasıl yapılır?

Fish finger genellikle deniz ürünlerinden yapılan ve kızarmış olarak servis edilen balık parçalarıdır. Fish finger hazırlamak için balık etini un, yumurta ve galeta ununa bulayarak pişirebilirsiniz. Ancak direkt olarak hazır ve dondurulmuş bir şekilde satılan fish finger paketlerini de tercih edebilirsiniz. Airfryer ile pişireceğiniz fish finger, daha az yağlı ve daha lezzetli olacaktır. Fish fingeri kendiniz yapacaksanız levrek fileto ya da mezgit fileto tercih edebilirsiniz. Büyük balık kullanmak daha iyi olacaktır. Airfryer’da birkaç dakika içinde hazırlayabileceğiniz fish finger tarifi: