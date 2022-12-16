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Airfryer fish finger tarifi: Airfryer'da fish finger nasıl yapılır?

16.12.2022 02:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle çocuklar tarafından sevilen ve sıklıkla tercih edilen yemeklerden biri de fish fingerdır. Balık sevmeyen çocuklara balık sevdirmenin en güzel yolu lezzetli, dışı çıtır içi yumuşacık fish finger tarifidir diyebiliriz. Fish finger genellikle patates kızartması ve çeşitli soslarla birlikte servis edilir. Airfryer’da birkaç dakika içinde pişirilebilen fish fingerların yağ oranı, kızartma yönteminden daha düşük olacaktır.

Airfryer fish finger tarifi: Airfryer'da fish finger nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 2
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 9dk
Kalori/Porsiyon 300kal

Fish finger genellikle deniz ürünlerinden yapılan ve kızarmış olarak servis edilen balık parçalarıdır. Fish finger hazırlamak için balık etini un, yumurta ve galeta ununa bulayarak pişirebilirsiniz. Ancak direkt olarak hazır ve dondurulmuş bir şekilde satılan fish finger paketlerini de tercih edebilirsiniz. Airfryer ile pişireceğiniz fish finger, daha az yağlı ve daha lezzetli olacaktır. Fish fingeri kendiniz yapacaksanız levrek fileto ya da mezgit fileto tercih edebilirsiniz. Büyük balık kullanmak daha iyi olacaktır. Airfryer’da birkaç dakika içinde hazırlayabileceğiniz fish finger tarifi:

MALZEMELER

  • 2 tane derisiz levrek fileto
  • 1 yumurta
  • 3 yemek kaşığı un
  • 1 su bardağı galeta unu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

TARİF

  • Balık filletlerini ince dilimler hâlinde kesin.
  • 3 tane kap alın ve bir kaba yumurta, bir kaba un ve diğer kaba galeta unu koyun.
  • Tüm kaplara biraz tuz ekleyip karıştırın.
  • Balık filetoları önce yumurtaya sonra una ardından tekrar yumurtaya ve son olarak galeta ununa bulayın.
  • Tüm parçalar bitene kadar yumurta-un-yumurta-galeta unu sırasını izleyin.
  • Airfryer'i balık modunda çalıştırın ve ısınması için 3 dakika bekleyin.
  • Sıcak hazneyi fırça yardımıyla biraz yağlayın.
  • Fish fingerları hazneye yerleştirin ve üzerlerini biraz yağlayın.
  • Pişirme işlemi sürecinde 3 dakikada bir hazneyi çıkararak balıkları ters-düz edin.
  • Fish fingerlarınızı 10 dakika kadar pişirin.
  • Fish fingerlarınız piştikten sonra servis tabağına alın.
  • İsterseniz dilimlenmiş limon veya limon suyu ile servis yapabilirsiniz.


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