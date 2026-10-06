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Airfryer'ı olanlar dikkat! Uzman tek tek açıkladı: Bu 5 yiyeceği sakın pişirmeyin

Son yıllarda mutfakların vazgeçilmezleri arasına giren airfryer, yemek hazırlamayı oldukça kolaylaştırıyor. Az yağ kullanılması ve kısa sürede yemek hazırlamaya yardımcı olması nedeniyle birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Ancak uzmanlara göre her yiyecek airfryer için uygun değil. Gelin o yiyecekleri beraber inceleyelim:

Airfryer'ı olanlar dikkat! Uzman tek tek açıkladı: Bu 5 yiyeceği sakın pişirmeyin
Çiğdem Berfin Sevinç

Şef Laurie Klein, bazı yiyeceklerin airfryer'da pişirilmesinin hem istenen sonucu vermeyeceğini hem de makineyi bozabileceğini açıkladı.

İŞTE O 5 ÜRÜN:

Airfryer ı olanlar dikkat! Uzman tek tek açıkladı: Bu 5 yiyeceği sakın pişirmeyin 1

1. HAMURLU YİYECEKLER

Airfryer'da sıvı hamurlu yiyeceklerin pişirilmesi önerilmiyor.

Özellikle bira hamurlu balık ve tempura gibi yiyeceklerde hamur cihazın içinde akabiliyor. Bu nedenle yiyecek beklenen çıtırlığa ulaşmayabiliyor ve airfryer'ın içi kirlenebiliyor.

2. BAZI YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Ispanak, kara lahana, pazı ve Çin lahanası gibi bazı yapraklı sebzeler de airfryer için uygun olmayabiliyor.

Cihazın içindeki güçlü hava akımı, hafif yaprakları savurabiliyor. Bu nedenle sebzeler eşit şekilde pişmeyebiliyor.

3. MİDYE, İSTİRİDYE GİBİ KABUKLU DENİZ ÜRÜNLERİ

Kabuklu deniz ürünleri de airfryer'da istenen sonucu vermeyebiliyor.

Midye, istiridye ve deniz tarağı gibi yiyecekler yüksek sıcaklıkta pişirildiğinde sert ve lastik gibi bir kıvama gelebiliyor. Ayrıca bu ürünlerin ısınma koşulları uygun değilse ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Airfryer ı olanlar dikkat! Uzman tek tek açıkladı: Bu 5 yiyeceği sakın pişirmeyin 2

4. BOL SOSLU YEMEKLER

Uzmanlar soslu yemeklerin de airfryer'a konulmaması gerektiğini belirtiyor.

Yemekten akan sos, cihazın ısıtıcı bölümüne ulaşabiliyor. Bu durum hem airfryer'ın zarar görmesine hem de güvenlik sorunlarına yol açabiliyor.

Ayrıca sosun büyük bölümü yemek yerine cihazın içine akabiliyor.

5. PEYNİRLİ YEMEKLER

Airfryer'da peynirli yemekleri ısıtmak da sorun yaratabiliyor.

Rendelenmiş peynir, cihazın içindeki hava nedeniyle etrafa saçılabiliyor. Eriyen peynir ise sepetten aşağı akarak ısıtıcı bölüme ulaşabiliyor.

Bu nedenle makarna ve peynir, fırında patates gibi bol peynir kullanılan yemeklerin airfryer'da hazırlanması önerilmiyor.

Ancak daha önce kızartılmış ve dondurulmuş mozzarella çubukları gibi ürünler airfryer'da yeniden ısıtılabiliyor.

Uzmanlara göre airfryer pratik bir mutfak aleti olsa da her yiyecek için uygun değil.

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