Airfryer kabak köftesi tarifi: Airfryer'da kabak köftesi nasıl yapılır?

Kabak köftesi lezzeti ve az kalorili olması sayesinde özellikle de diyetlerde sıkça tercih edilen çok popüler bir yemektir. Sıklıkla tavada ya da fırında pişse de airfryer ile de pişirilebilir. Airfryer ile çok daha kısa süre içinde pişer ve yağ oranı daha az olur. Kabak köftesi taze sebzeler ve salata gibi garnitürlerle birlikte servis edilerek yendiği gibi falafel gibi dürüm içinde de yenebilir. Kabak köftelerini damak zevkinize göre servis edebilirsiniz. Airfriyer’da pişirebileceğiniz kabak köftesi tarifimiz: