Airfryer kabak köftesi tarifi: Airfryer'da kabak köftesi nasıl yapılır?

Kabak köftesi lezzeti ve az kalorili olması sayesinde özellikle de diyetlerde sıkça tercih edilen çok popüler bir yemektir. Sıklıkla tavada ya da fırında pişse de airfryer ile de pişirilebilir. Airfryer ile çok daha kısa süre içinde pişer ve yağ oranı daha az olur. Kabak köftesi taze sebzeler ve salata gibi garnitürlerle birlikte servis edilerek yendiği gibi falafel gibi dürüm içinde de yenebilir. Kabak köftelerini damak zevkinize göre servis edebilirsiniz. Airfriyer’da pişirebileceğiniz kabak köftesi tarifimiz:

MALZEMELER 1 tane büyük boy kavak

1 avuç dereotu

2 dal taze soğan

1 yumurta

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

4 yemek kaşığı un

Yarım çay bardağı mısır unu

Sıvı yağ

TARİF Kabakları rendeleyin ve suyunu iyice sıkın.

Suyunu sıktığınız kabakları bir kaba koyun.

Dereotu ve taze soğanları ince ince kesin.

Dereotu, taze soğan, baharatlar, un ve yumurtayı kabakların üzerine ekleyin.

Karışımı iyice harmanlayın ve yoğurun.

Kabak köfte harcını 10 dakika kadar dinlendirin.

Kabak köfte harcından küçük toplar hâlinde parçalar alın ve avuç içinizde yuvarlayın.

Airfryer'ı sebze modunda çalıştırın.

Bir tabağa mısır unu koyun.

Kabak köftelerini mısır ununa bulayın.

Airfryer haznesini fırça yardımıyla yağlayın.

Sıcak hazneye köfteleri yerleştirin ve üzerlerine fırça yardımıyla sıvı yağ sürün.

15 dakika boyunca pişirin.

5. dakikanın ardından hazneyi çıkarıp sallayın.

Köfteler kızarana kadar ara ara sallayarak pişirin.

Köfteler piştikten sonra servis edin.



