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Airfryer kabak köftesi tarifi: Airfryer'da kabak köftesi nasıl yapılır?

16.12.2022 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köfte tarifleri Türk mutfağında ve diğer mutfaklarda yerini koruyan ve sıkça yapılan bir tariftir. Köfteler genellikle et ya da tavuk kıymasından yapılsa da et kıyması yerine çeşitli sebzelerle de yapılabilir. Kabak rendesinden yapılan bir kabak köftesi de alternatif bir köfte tarifidir ve et tüketmeyen ya da farklı sebze tarifleri denemek isteyenler tarafından tercih edilir. Kabak köftesi kabak, un, kıyılmış dereotu ve yeşil soğan, baharatlar ile yoğurarak yapılır.

Airfryer kabak köftesi tarifi: Airfryer'da kabak köftesi nasıl yapılır?
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Kaç kisilik 2
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/100gram 104kal

Kabak köftesi lezzeti ve az kalorili olması sayesinde özellikle de diyetlerde sıkça tercih edilen çok popüler bir yemektir. Sıklıkla tavada ya da fırında pişse de airfryer ile de pişirilebilir. Airfryer ile çok daha kısa süre içinde pişer ve yağ oranı daha az olur. Kabak köftesi taze sebzeler ve salata gibi garnitürlerle birlikte servis edilerek yendiği gibi falafel gibi dürüm içinde de yenebilir. Kabak köftelerini damak zevkinize göre servis edebilirsiniz. Airfriyer’da pişirebileceğiniz kabak köftesi tarifimiz:

MALZEMELER

  • 1 tane büyük boy kavak
  • 1 avuç dereotu
  • 2 dal taze soğan
  • 1 yumurta
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1/2 çay kaşığı karabiber
  • 4 yemek kaşığı un
  • Yarım çay bardağı mısır unu
  • Sıvı yağ

TARİF

  • Kabakları rendeleyin ve suyunu iyice sıkın.
  • Suyunu sıktığınız kabakları bir kaba koyun.
  • Dereotu ve taze soğanları ince ince kesin.
  • Dereotu, taze soğan, baharatlar, un ve yumurtayı kabakların üzerine ekleyin.
  • Karışımı iyice harmanlayın ve yoğurun.
  • Kabak köfte harcını 10 dakika kadar dinlendirin.
  • Kabak köfte harcından küçük toplar hâlinde parçalar alın ve avuç içinizde yuvarlayın.
  • Airfryer'ı sebze modunda çalıştırın.
  • Bir tabağa mısır unu koyun.
  • Kabak köftelerini mısır ununa bulayın.
  • Airfryer haznesini fırça yardımıyla yağlayın.
  • Sıcak hazneye köfteleri yerleştirin ve üzerlerine fırça yardımıyla sıvı yağ sürün.
  • 15 dakika boyunca pişirin.
  • 5. dakikanın ardından hazneyi çıkarıp sallayın.
  • Köfteler kızarana kadar ara ara sallayarak pişirin.
  • Köfteler piştikten sonra servis edin.


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kabak köfte tarifi tarif

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