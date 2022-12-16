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Airfryer milföyden çikolatalı kruvasan tarifi: Airfryer'da milföyden çikolatalı kruvasan nasıl yapılır?

16.12.2022 04:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’deki zengin kahvaltı sofralarına farklı ülkelerin mutfaklarından gelip yerleşmiş birçok lezzet vardır. Bunlardan biri de Fransız mutfağından gelen çikolatalı kruvasandır. Bu lezzet evde milföy hamuru ile Airfryer’da hızlıca hazırlanabilir. Airfryer'da milföyden yapacağınız kruvasan eminiz ki gerçeğini aratmayacaktır! Hem pratik ve kolay hem de oldukça lezzetli milföyden çikolatalı kruvasan tarifini mutlaka denemelisiniz.

Airfryer milföyden çikolatalı kruvasan tarifi: Airfryer'da milföyden çikolatalı kruvasan nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Puanınız alınmıştır.
Kaç adet 8
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 12dk
Kalori/Adet 163kal

Milföy çikolatalı kruvasan, mutfağımıza Fransız mutfağından gelip yerleşmiş lezzetli bir tatlıdır. Bu tatlıyı genel olarak olduğu gibi ince yufka ya da börek hamuru kullanılarak hazırlayabilirsiniz. İçine tercihinize ve damak tadınıza göre tereyağı ve çikolata sosu da koyabilirsiniz. Milföy çikolatalı kruvasan hem kolay hazırlanması hem de gerçeğine benzemesiyle sıkça tercih edilir. Milföyden çikolatalı kruvasanı kahvaltılık, lezzetli bir aperatif olarak ya da çayın yanında tüketebilirsiniz. Airfryer ile birkaç dakika içinde pişirebilir ve servis edebilirsiniz. Bu tarifimiz çikolatalı olsa da siz reçel ya da marmelat da tercih edebilirsiniz. Airfryer’de kolayca hazırlayabileceğiniz milföyden çikolatalı kruvasan daha az yağlı ve daha lezzetli olacaktır. Milföyden çikolatalı kruvasan tarifimiz:

MALZEMELER

  • 4 adet milföy (yaprak)
  • 2 yemek kaşığı sürülebilir çikolata
  • 1 adet yumurtanın sarısı
  • 2 yemek kaşığı pudra şekeri

TARİF

  • Kare milföy yapraklarını ikiye bölerek üçgenler elde edin.
  • Her bir üçgen parçanın sivri olan ucuna küçük bir kesik atarak elinizle çekin ve uzatın.
  • Kestiğiniz kısımlara çok az olacak şekilde çikolata sürün.
  • Hamuru çikolata sürdüğünüz köşeden ileri doğru yuvarlayarak şekillendirin.
  • Airfryer’i börek modunda çalıştırın ve beş dakika ısıtın.
  • Milföyleri aralıklı olarak airfryer haznesine dizin.
  • Kruvasanların üzerlerine fırça yardımı ile ince katman yumurta sarısı sürün.
  • 12 dakika boyunca 180 derecede pişirin.


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