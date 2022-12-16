Airfryer milföyden çikolatalı kruvasan tarifi: Airfryer'da milföyden çikolatalı kruvasan nasıl yapılır?

Milföy çikolatalı kruvasan, mutfağımıza Fransız mutfağından gelip yerleşmiş lezzetli bir tatlıdır. Bu tatlıyı genel olarak olduğu gibi ince yufka ya da börek hamuru kullanılarak hazırlayabilirsiniz. İçine tercihinize ve damak tadınıza göre tereyağı ve çikolata sosu da koyabilirsiniz. Milföy çikolatalı kruvasan hem kolay hazırlanması hem de gerçeğine benzemesiyle sıkça tercih edilir. Milföyden çikolatalı kruvasanı kahvaltılık, lezzetli bir aperatif olarak ya da çayın yanında tüketebilirsiniz. Airfryer ile birkaç dakika içinde pişirebilir ve servis edebilirsiniz. Bu tarifimiz çikolatalı olsa da siz reçel ya da marmelat da tercih edebilirsiniz. Airfryer’de kolayca hazırlayabileceğiniz milföyden çikolatalı kruvasan daha az yağlı ve daha lezzetli olacaktır. Milföyden çikolatalı kruvasan tarifimiz: