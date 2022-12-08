Airfryer salça soslu çıtır patates tarifi: Airfryer'da salça soslu çıtır patates nasıl yapılır?

Salça soslu çıtır patates tarifi, pratik ve hızlı bir şekilde airfryer kullanarak lezzetli bir yemek hazırlamak isteyenler için mükemmel bir seçenektir. Ayrıca, tarifte kullanılan malzemeler kolayca bulunabilir ve kişisel lezzet tercihlerine göre değiştirilebilir. Hemen tarifi uygulayarak lezzetli bir salça soslu çıtır patates yapmaya ne dersiniz?

Bu tarifteki malzeme miktarları 2 kişilik bir yemek için verilmiştir. Eğer daha fazla kişi için salça soslu çıtır patates tarifi hazırlamak isterseniz, malzeme miktarlarını istediğiniz kadar artırabilirsiniz.

Bu tarifteki adımlar genellikle hızlı bir şekilde uygulanabilir ve patateslerin airfryer'da pişirilme süresi de ortalama olarak 15-20 dakika arasındadır. Bu süreyi azaltmak ya da arttırmak için airfryer sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. Eğer airfryer ile daha önce yemek pişirme deneyiminiz varsa, hazırlama ve pişirme süresini tahmin etme konusunda daha iyi bir fikir sahibi olabilirsiniz. Bu tarifteki malzeme miktarlarını ve pişirme süresini kendi lezzet tercihlerinize göre ayarlayarak en uygun süreyi bulabilirsiniz.

MALZEMELER 2 adet orta boy patates

Salça (istenilen miktarda)

1-2 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz ve karabiber (isteğe göre)

TARİF Patatesleri yıkayıp kabuklarını soyun. Patatesleri ince dilimler halinde doğrayın ve airfryer'a yerleştirin.

Patatesler pişene kadar airfryer'ı sıcaklığını 180 dereceye ayarlayın. Patatesler pişmeye başladığında, airfryer'ın içinde hareket ettirin ve patatesleri kızarana kadar pişirin.

Salça sosunu hazırlayın. Salçayı tencereye alın ve orta ateşte kısık ısıda eritin. Salça eriyince, tuz ve karabiber ekleyin ve karıştırın.

Patatesleri airfryer'dan alın ve salça sosu ile kaplayın.

Patatesleri bu aşamadan sonra hemen servis edebilir veya airfryer'da biraz daha kızartarak servis edebilirsiniz.



