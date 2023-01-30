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Airfryer sufle kabında yumurta tarifi: Airfryer'da sufle kabında yumurta nasıl yapılır?

28.01.2023 02:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk mutfağının en özenilen öğünü kahvaltıdır. Zengin kahvaltı sofralarında farklı tarifler ve lezzetler sunulur. Sufle kabında pişirilen yumurta da değişik bir kahvaltı türüdür. Sunumuyla ve lezzetiyle kahvaltı sofralarını süsleyen sufle kabında yumurta hazırlamak için Airfryer kullanabilirsiniz. Kısa süre içinde Airfryer ile pişirebileceğiniz yumurtayı damak tadınıza göre seçeceğiniz baharatlarla süsleyebilirsiniz.

Airfryer sufle kabında yumurta tarifi: Airfryer'da sufle kabında yumurta nasıl yapılır?
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Kaç adet 1
Hazırlık Süresi 5dk
Pişirme Süresi 5dk
Kalori/Adet 100kal

Kahvaltılık çeşitlerinizi renklendirmek istiyorsanız Airfryer ile birkaç dakika içinde pişirebileceğiniz sufle kabında yumurtayı deneyebilirsiniz. Elde olan kolay malzemeler ile birkaç dakika içinde hazırlayabileceğiniz bu yumurta ile kahvaltı sofranızı renk ve lezzet katabilirsiniz.

Airfryer’de pişirebileceğiniz pratik sufle kabında yumurta tarifini ve bu tarifi hazırlarken kullanacağınız adımları aşağıda bulabilirsiniz. Verilen malzemeleri damak tadınıza ve kişi sayısına göre genişletebilir ve çeşitlendirebilirsiniz.

MALZEMELER

  • 1 Adet yumurta
  • 1 adet yeşil soğan
  • ½ dilim közlenmiş kapya biber
  • 1 adet küçük boy sosis
  • 3 küçük küp kaşar peyniri
  • 1 yaprak fesleğen
  • 1 yemek kaşığı rendelenmiş domates
  • 1 çay kaşığı tereyağı
  • ¼ çay kaşığı tuz
  • ¼ çay kaşığı karabiber

TARİF

  • Sufle kabına tereyağı sürün.
  • Kaşar ve domates rendelerini ekleyin.
  • Üzerine yumurta dışındaki diğer malzemeleri de karıştırmadan ekleyin.
  • Son aşamada yumurta kırın.
  • Arzuya göre baharat ekleyin.
  • Airfryer’i 200 derecede çalıştırın.
  • On dakika boyunca pişirin.


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