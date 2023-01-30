Airfryer sufle kabında yumurta tarifi: Airfryer'da sufle kabında yumurta nasıl yapılır?

Kahvaltılık çeşitlerinizi renklendirmek istiyorsanız Airfryer ile birkaç dakika içinde pişirebileceğiniz sufle kabında yumurtayı deneyebilirsiniz. Elde olan kolay malzemeler ile birkaç dakika içinde hazırlayabileceğiniz bu yumurta ile kahvaltı sofranızı renk ve lezzet katabilirsiniz.

Airfryer’de pişirebileceğiniz pratik sufle kabında yumurta tarifini ve bu tarifi hazırlarken kullanacağınız adımları aşağıda bulabilirsiniz. Verilen malzemeleri damak tadınıza ve kişi sayısına göre genişletebilir ve çeşitlendirebilirsiniz.

MALZEMELER 1 Adet yumurta

1 adet yeşil soğan

½ dilim közlenmiş kapya biber

1 adet küçük boy sosis

3 küçük küp kaşar peyniri

1 yaprak fesleğen

1 yemek kaşığı rendelenmiş domates

1 çay kaşığı tereyağı

¼ çay kaşığı tuz

¼ çay kaşığı karabiber

TARİF Sufle kabına tereyağı sürün.

Kaşar ve domates rendelerini ekleyin.

Üzerine yumurta dışındaki diğer malzemeleri de karıştırmadan ekleyin.

Son aşamada yumurta kırın.

Arzuya göre baharat ekleyin.

Airfryer’i 200 derecede çalıştırın.

On dakika boyunca pişirin.



