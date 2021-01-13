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  4. Ajanslar son dakika olarak geçti! ABD ordusundan çarpıcı genelge

Ajanslar son dakika olarak geçti! ABD ordusundan çarpıcı genelge

13.01.2021 01:29 | Son Güncelleme:
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Ajanslar son dakika olarak geçti! ABD ordusundan çarpıcı genelge

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Miley ve kuvvet komutanlarından oluşan tüm Genelkurmay, 6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskınını kınadı ve ordu personeline Anayasa'yı koruma ve aşırılıkçılığı reddetme noktasındaki zorunluluklarını hatırlattı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yayınlanan genelgede, "Kongre binasının içinde hukukun üstünlüğü ile tutarlı olmayan eylemlere tanıklık ettik. İfade ve toplanma özgürlüğü, kimseye şiddete başvurma, kargaşa ve isyan çıkarma hakkı vermez" ifadeleri yer aldı.

"BIDEN 46'INCI BAŞKOMUTANIMIZ OLACAK"

CNN'in haberine göre; genelgede, "Seçilmiş Başkan Biden, göreve başlayacak ve 46'ncı Başkomutanımız olacaktır" yazıldı.

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"ANAYASA'YI SAVUNUYOR VE KORUYORUZ"

Açıklamada şu ifadeler dikkat çekti: "Ordu üyeleri olarak Milletin değerleri ve ideallerini kapsamak durumundayız. Anayasa'yı savunuyoruz ve koruyoruz. Anayasal süreci sekteye uğratacak her hamle, sadece geleneklerimize, değerlerimize ve yeminlerimize değil, aynı zamanda yasalara da aykırıdır."

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Genelgede imzası bulunan komutanlar şöyle:

Genelkurmay Başkanı General Mark A. Milley, Genelkurmay Başkan Yardımcısı General John E. Hyten, Kara Kuvvetleri Komutanı General James C. McConville, Deniz Piyade Kuvvetleri Komutanı General David H. Berger, Donanma Komutanı Amiral Michael M. Gilday, Hava Kuvvetleri Komutanı General Charles Q. Brown JR, Uzay Kuvvetleri Komutanı John W. Raymond ve Ulusal Muhafız Bürosu Komutanı General Daniel R. Hokanson


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