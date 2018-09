Ajda Pekkan'a meydan okutur: Yaşlanmayı yavaşlatan kollajen bakımından zengin 10 gıda

Kollajen maddesini çok basit bir şekilde ifade etmek gerekirse ona 'yapıştırıcı, birleştirici' diyebiliriz. Yine çok basit bir şekilde açıklama yapacağız; eğer vücudumuzda kollajen olmasaydı bir bütün halinde durması imkansız olurdu.

Yukarıda belirttiğimiz gibi kollojen bir proteindir ve vücudumuzun tüm protein metaryelinin yüzde 40'ını oluşturur. 16 çeşit kollajen varıdr en yaygını ise 3 tipten oluşur; Birinci ve ikinci tip kollajen deride, kemiklerde ve tendonlarda bulunur. Üçüncü tip kolojen ise sadece eklemlerde bulunmaktadır.

İnsan vücudu gerekli miktarda kollajen üretebilir ancak 25 yaşından sonra doğal üretim seviyesinde yavaşlama olur. Bu aşamada cildinizde ilk kırışıklar meydana gelecektir. Yaş ilerledikçe daha da azalan kollajen üretimi kırışıklıkları da yoğunlaştıracaktır. Eğer bu kırışıkların önüne geçmek istiyorsanız ne yemeniz gerektiğine bakalım...

Et suyu ve balık

Kemik suyu en iyi seçeneklerden biridir. Et suyunda hazırlanan çorba, vücudun hemen kullanmaya başlayabileceği proteinin biyoaktif formunu içerir. Et suyu, cilt sağlığı için gerçekten yararlı olan kolajen tip I ile doludur; hindi ve tavuk suyu, eklem fonksiyonunu destekleyen kolajen tip II içerir. Kemik suyunu haftanın her gübü belirli bir miktarda tüketebilirsiniz.