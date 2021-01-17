MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ajda Pekkan: Beklediğimiz kış sonunda geldi

Ajda Pekkan: Beklediğimiz kış sonunda geldi

17.01.2021 14:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ajda Pekkan: Beklediğimiz kış sonunda geldi

Süperstar Ajda Pekkan, İstanbul'a ilk karın düşmesinden sonra, "Beklediğimiz kış sonunda geldi. Karlar artık yağsın, beyaza boyasın her yeri... Biz de çocuklar gibi mutlu olalım" mesajını paylaştı.

Yılın ilk karını büyük bir heyecanla karşılayan ünlü isimlerden biri de şarkıcı Ajda Pekkan oldu.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan 74 yaşındaki Pekkan, gelen kış ile birlikte duygularını dile getirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle evlere kapandığımız şu günlerde formunu koruduğu görülen Pekkan, gönderisine şu notu düştü: Beklediğimiz kış sonunda geldi. Karlar artık yağsın, beyaza boyasın her yeri... Biz de çocuklar gibi mutlu olalım.

2940281_43f149951adcdb0ad30b7b5fec00c378_640x640

Karantina sürecinde egzersizlerini ihmal etmeyen Ajda Pekkan, daha önce de spor pozlarını "Sağlıklı yaşam için sporunuzu ihmal etmeyin. Güzel günler yakın..." notuyla paylaşmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYeşilçam'dan bir yıldız daha kaydıYeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı
Karı görünce şortuyla bahçeye koştuKarı görünce şortuyla bahçeye koştu
Kendisinden 9 yaş küçük sevgilisiyle gündem oldu!Kendisinden 9 yaş küçük sevgilisiyle gündem oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Lüks villasını gezdirip eleştirilere yanıt verdi! 'Çok üzgünüm ama...'

Lüks villasını gezdirip eleştirilere yanıt verdi! 'Çok üzgünüm ama...'

Haluk Levent'ten İbo Show yanıtı! 'Hepinizi...'

Haluk Levent'ten İbo Show yanıtı! 'Hepinizi...'

Evler ve araçlar kar altında kaldı

Evler ve araçlar kar altında kaldı

Meral Akşener erken seçim beklediği tarihi açıkladı

Meral Akşener erken seçim beklediği tarihi açıkladı

İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek?

İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek?

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kendini spora verdi! Taytlı pozu olay oldu

Kendini spora verdi! Taytlı pozu olay oldu

Bu defa üstsüz pozunu paylaştı!

Bu defa üstsüz pozunu paylaştı!

Sürpriz gelişme! 11 yıllık evlilik bitti

Sürpriz gelişme! 11 yıllık evlilik bitti

Diğer Haberler

Nuran Sultan'dan seksi jakuzi pozu

Ünlü dansözden otel banyosunda olay poz

Gecelikle kar pozu veren Selin Ciğerci olay oldu! Gökhan Çıra bakın ne dedi

Cesur kar pozu! Kocasının yorum yapınca...

Chloe Ferry Dubai'de... Küçük bikinisiyle tepki çekti

Bikini altı tepki çekti! Yorum yağdı

Hande Erçel karı görünce şortuyla bahçeye koştu

Karı görünce şortuyla bahçeye koştu

Hadise'nin O Ses Türkiye Rap imajı olay oldu!

O Ses Türkiye Rap için yeni imaj! Olay oldu

Demet Akalın virüsü hemen unuttu! 'Devletimiz kayak merkezleri için...'

İzin çıktı hemen gitti! 'Devletimiz...'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.