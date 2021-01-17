Ajda Pekkan: Beklediğimiz kış sonunda geldi

Yılın ilk karını büyük bir heyecanla karşılayan ünlü isimlerden biri de şarkıcı Ajda Pekkan oldu.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan 74 yaşındaki Pekkan, gelen kış ile birlikte duygularını dile getirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle evlere kapandığımız şu günlerde formunu koruduğu görülen Pekkan, gönderisine şu notu düştü: Beklediğimiz kış sonunda geldi. Karlar artık yağsın, beyaza boyasın her yeri... Biz de çocuklar gibi mutlu olalım.

Karantina sürecinde egzersizlerini ihmal etmeyen Ajda Pekkan, daha önce de spor pozlarını "Sağlıklı yaşam için sporunuzu ihmal etmeyin. Güzel günler yakın..." notuyla paylaşmıştı.

