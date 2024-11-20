Ajda Pekkan'dan bomba Zeki Müren itirafı! Yıllar önce şahit olduğu o olayı anlattı! 'Orada gördüm'

Yaptırdığı estetikler ve konserlerindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Süperstar Ajda Pekkan'ın Zeki Müren'le ilgili itirafı gündem oldu.

Bir dijital platformda yayınlanan Mazhar Alanson ile Misafir programına konuk olan Ajda Pekkan, ünlü isimle yaşadığı olayı anlattı.

"FAŞİST RUHUNU ORADA GÖRDÜM"

Zeki Müren'in agresif hallerine şahit olan Pekkan, "İşte Zeki Müren’in o faşist ruhunu orada gördüm.” dedi. “O zamanlar kare mikrofonlar kullanıyorduk. Sahnede şarkımı söylüyorum, ama sesim bana boğuk geliyor. Arkada Şeref ve Gürsel vardı. Onlara ‘Bana biraz eko verir misiniz?’ dedim. O zaman müzik terimlerini çok bilmiyorum, sadece ‘eko’yu biliyorum. Onlar da ‘Tabii’ diyerek ekoyu açtılar. Program bitti, tam kulise dönüyordum ki bir anda arkada kıyamet koptu. Çocuklara dayak atılıyordu. ‘Niye verdiniz ekoyu?’ diye bağırıyordu." ifadelerini kullandı.