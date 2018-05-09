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Ajda Pekkan’dan ‘Rencide oluyorum’ şikayeti

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.05.2018 06:03 | Son Güncelleme

Ajda Pekkan, hakkında çıkan ‘Ailesi, genç sevgilisini istemiyor’ haberleri sonrası savcılığa başvurdu. Süperstar, yaş farkına vurgu yapılan haberlerle küçük düşürüldüğünü ve kişiliğinin zedelendiğini savunarak şikayetçi oldu.

Ajda Pekkan’dan ‘Rencide oluyorum’ şikayeti

Süperstar Ajda Pekkan, kendisinden 22 yaş küçük eski aşkı Bülent Çavuşoğlu'na iki yıl aradan sonra geri dönmüştü. Çavuşoğlu, Ajda Pekkan'ın İstanbul-Bahçeköy'deki 30 milyon liralık villasına yerleşmişti. Medyada yer alan haberlere göre Pekkan; genç sevgilisi yüzünden kardeşi Semiramis Pekkan'la karşı karşıya gelmiş ve ailesi Pekkan'ın sevgilisini istememişti. Ünlü yıldız, medyada yer alan haberlerin ardından savcılığa başvurarak çıkan haberler nedeniyle kişiliğinin zedelendiğini ileri sürdü.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Haberlerde sevgilisiyle arasındaki yaş farkı nedeniyle rencide edildiğini beyan eden Pekkan, huzur ve sükununu bozan ve kendisini küçük düşüren bu haberleri yapanların cezalandırılmasını istedi. Süperstar'ın ihbarı sonrası, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Sabah)

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