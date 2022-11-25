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  4. Ajda Pekkan'dan tepki! Ayağı sakat olmasına rağmen "Onlar için yürürüm" dedi

Ajda Pekkan'dan tepki! Ayağı sakat olmasına rağmen "Onlar için yürürüm" dedi

25.11.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ajda Pekkan ilk kez bu kadar sinirlendi. Süperstar Konya'da hayvan bakımevinde bir görevlinin köpeğe kürekle vurarak öldürmesine sessiz kalamadı. Ayağından ameliyat olan sanatçı "Onlar için yürürüm" dedi.

Ajda Pekkan'dan tepki! Ayağı sakat olmasına rağmen "Onlar için yürürüm" dedi

Konya'daki sahipsiz hayvan bakımevinde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak öldürdüğü görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Süperstar Ajda Pekkan, konuya sessiz kalamadı. Geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Pekkan, iyileşme sürecinde olduğunu ancak gerekirse onlar için yürüyeceğini belirtti.

"BENİ MECBUR BIRAKMAYIN"

Konya Büyükşehir Belediyesi sosyal medyadan yaptığı açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ünlü isimlerden tepkiler gecikmedi. Süperstar "Bu iyileşme dönemimde beni; sokak hayvanlarına yapılan eziyetlere ve barınaklardaki zulüme engel olmak için yürümeye mecbur bırakmayın. Onlar için yaparım" dedi.

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Ajda Pekkan sosyal medya

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