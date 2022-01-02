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Ajda Pekkan'ın yeni imajı gündemde! "Valla zor tanıdım"

02.01.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

75 yaşındaki Ajda Pekkan yeni imajıyla dikkat çekti. Ajda Pekkan'ın yeni tarzı ve kıyafetinin yanında yüzündeki değişim de görenleri şaşırttı.

Ajda Pekkan'ın yeni imajı gündemde! "Valla zor tanıdım"

Pandemi sonrası sahnelere dönen Ajda Pekkan yılbaşı sahnesine yeni imajı damga vurdu.

Pembe kıyafetiyle Barbie'ye benzeyerek bir kez daha iddialı olduğunu gösteren Ajda Pekkan, davetlilerden tam not aldı.

Geceye, “Yakar Geçerim” isimli şarkısıyla start veren süperstar, yeni ve eski şarkılarıyla da gelen davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

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Sahnedeki performansının yanında yüzündeki değişimle de dikkat çeken Pekkan'a bazı takipçileri "Daha fazla estetik yapma", "Valla zor tanıdım" yorumlarında bulundu.

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Bu olumsuz eleştirilerin yanında olumlu yorumlar da vardı. Bazı takipçileri ünlü şarkıcıya "Ajda Pekkan budur. Her değişime, her yıla, her modaya müthiş uyumlu ve kalitesini gösteren, model alınacak müthiş kadın!" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Ajda Pekkan
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