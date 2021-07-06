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Ajda Pekkan photoshopu fazla kaçırınca olay oldu!

06.07.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçirdiği estetik operasyonlarla bilinen başarılı şarkıcı Ajda Pekkan, Bodrum'da sahne aldığı Günay Restaurant'da çekilen fotoğrafı ile dikkatleri üzerine çekti. Pekkan'ı görenler 'Bu kim?' yorumunda bulundu.

Ajda Pekkan photoshopu fazla kaçırınca olay oldu!

Pandeminin etkisinin azalması ve normalleşmeye geçilmesiyle birlikte Süper Star Ajda Pekkan da sahnelere geri döndü.

Sevenlerinin karşısına panter desenli ve siyah kuşaklı bir elbise ile çıkan Süper star, "Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz, sizlerle buluşup birlikte şarkılar söyleyince kendimi çok daha iyi hissediyorum" dedi.

Ajda Pekkan

Pekkan'ın sahnede çekilen fotoğrafına photoshopla gençleştirme yapılması sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Pekkan'ı görenler "Bu kim?", "Estetikten sonra photoshopun da ayarı kaçmış." gibi yorumlar yaptı.


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Ajda Pekkan
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