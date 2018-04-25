Ajda Pekkan ve Nebahat Çehre arasında gerginlik

Gazeteci Ömür Sabuncuoğlu'nun hazırladığı, Türkiye'nin önde gelen sanatçıların ve gazetecilerin kız çocuklarının eğitimi için kaleme aldığı öykülerden oluşan Onlar'ın Öyküsü, kitabının basın lansmanı yapıldı. Pek çok ünlünün bir araya geldiği davete yakın arkadaş Nehabat Çehre ve Ajda Pekkan'ın arasındaki mesafe damga vurdu.

SOĞUK RÜZGARLAR ESTİ

Fotoğraf çekimleri için son anda gelen Nebahat Çehre, Ajda Pekkan'ı görmezden gelirken, Süperstar gözlerini Çehre'den ayıramadı. Çekim sonrası bir araya gelen iki ünlü isimin arasındaki mesafeli hareketler dikkat çekti.

Muhabirin, "Ajda Pekkan ve Nebahat Çehre, yan yana bir daha gelmez, kısmet olmaz bize. İki muhteşem isim yan yana" demesine Çehre, "Teşekkür ederiz ama yormayalım Ajda Hanım'ı" dedi. Çehre'nin bu cümlesi ise aralarında bir sorun mu var iddialarını güçlendirdi.

"ONU ÇOK SEVİYORUM"

Konu üzerine Nehabat Çehre'nin yanına gelen Pekkan, "Ne isterseniz yapalım, onu çok seviyorum. Benim canım arkadaşım o" dedi.

