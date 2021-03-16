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Ajdar'dan yeni şarkı! Instagram'dan paylaştı

16.03.2021 10:32 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz haftalarda Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk olmak için 1 milyon euro talep ettiği haberleriyle gündeme gelen Ajdar, yeni şarkısından bir bölümü Instagram hesabından paylaştı.

2003 yılındaki ilk "Popstar Türkiye" yarışmasında boy gösteren ve "Çikita Muz" şarkısıyla adını geniş bir kitleye duyuran Ajdar, yeni şarkısından bir bölümü Instagram'dan yayınladı. Ajdar, bu gönderisi ile sosyal medyada adından söz ettirdi.

"AJDAR 1 MİLYON EURO İSTEDİ"

Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, Ajdar'ı programına konuk etmek için aradıklarını duyurmuştu.

Çağlayan, Ajdar'ın programa konuk olmak için istediği ücreti de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti. Çağlayan, Twitter hesabından yayınladığı gönderide, "Gününüzü şenlendireyim mi? 'Gör Beni'de konuk etmek için Ajdar'ı aradık. Konuk olmak için 1 milyon euro istedi" demişti.

Armağan Çağlayan'a Ajdar şoku! 1 milyon Euro istediArmağan Çağlayan'a Ajdar şoku! 1 milyon Euro istedi


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Instagram
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