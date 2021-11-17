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AK Parti Grup Başkanlığı görevine İsmet Yılmaz seçildi

17.11.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Grup Başkanlığı görevinden Naci Bostancı'nın ayrılmasının ardından yapılan kapalı grup toplantısında, bu göreve eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz seçildi.

AK Parti Grup Başkanlığı görevine İsmet Yılmaz seçildi

AK Parti Grubu, yeni Grup Başkanı'nın belirlenmesi için basına kapalı toplandı.

Toplantıda, AK Parti Ankara Milletvekili Naci Bostancı, 2023 seçimleri kapsamında AK Parti Genel Merkezi'nde görev alacağı için yeni Grup Başkanı'nın belirlenmesi amacıyla Grup İç Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre seçim yapıldı.

Bostancı'dan boşalan AK Parti Grup Başkanlığına, 241 oy alan AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz seçildi.

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İSMET YILMAZ KİMDİR?

1961 yılında Sivas’ın Gürün ilçesinde doğdu. Gürün Cumhuriyet İlkokulu ve Gürün Ortaokulu’nda öğrenim gördü. İstanbul Haydarpaşa Lisesi’ni bitirdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi (Denizcilik Yüksek Okulu) Makine Bölümü’nden 1982 yılında; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1987 yılında mezun oldu.

İsveç Dünya Denizcilik Üniversitesi’nde “Gemi İşletmeleri Teknik Yönetimi” alanında ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalında iki ayrı Yüksek Lisans yaptı.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk alanında doktorasını tamamladı.

Kamuda ve özel sektörde yaklaşık 20 yıl mühendis ve müşavir avukat olarak hizmet verdikten sonra 31.12.2002 tarihinde Denizcilik Müsteşarı olarak atandı.

Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 114. maddesi uyarınca bağımsız olarak 08.05.2007 tarihinde Ulaştırma Bakanı oldu.

01.11.2007 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atandı.

61′inci Hükümette Milli Savunma Bakanlığı görevini 07 Temmuz 2011 tarihinde üstlenmiştir.

2015 yılına kadar Milli Savunma Bakanlığını yürüten Yılmaz, 25. dönemde TBMM Başkanlığına seçilmiştir.

  1. dönemde Sivas Milletvekili seçilen Yılmaz, 64. Hükümet'te tekrar Milli Savunma Bakanlığı'na getirilmiştir.
    Evli ve üç çocuk babası. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
İsmet Yılmaz AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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