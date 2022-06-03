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AK Partili Hülya Nergis Atçı'nın mültecilerle ilgili açıklaması gündem oldu! 'Bugün bunları çok yabancı olarak...'

03.06.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye son zamanlarda mültecilerle ilgili sorunları konuşurken AK Partili Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı'nın açıklamaları gündem oldu. Katıldığı bir programda 'Tarihsel bir akrabalığımız var' diyen Atçı, 'Bugün bunları çok yabancı olarak da kabul edemeyiz, bizim din kardeşimiz' ifadelerini kullandı.

Türkiye'de mültecilerle ilgili tartışmalar devam ediyor. Katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin açıklamalar yapan AK Partili Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı'nın mültecilerle ilgili kullandığı ifadeler gündem oldu. Atçı, "Nitekim akrabalık bağları var. İnsani olarak düşündüğümüzde bunlarla tarihsel bir akrabalığımız var. Halep'ten, İdlip'ten ve Şam'dan gelip de Türkiye'de, Çanakkale'de savaşanlar var. Biz bunları da görmezden gelemeyiz. Çok eski değil bu tarih. Bugün bunları çok yabancı olarak da kabul edemeyiz, bizim din kardeşimiz." dedi.

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Atçı, şunları ifade etti:

"Türkiye bir büyük bir ülke ve coğrafyası itibarıyla köprü bir ülke. Türkiye tabii ki bu mültecilerin hem bir cazibe merkezi hem de uğrak merkezi. Yani buradan geçenler var, buraya gelmek isteyenler var. Tarihe baktığımız zaman Suriye ve Irak, Osmanlı toprağıydı. Nitekim orada yaşayanların demografik yapısı bizimle aynı. Orada Türkler, Kürtler ve Araplar yaşıyor, bizim güney bölgemizde de Türkler, Kürtler ve Araplar yaşıyor. Nitekim akrabalık bağları var. İnsani olarak düşündüğümüzde bunlarla tarihsel bir akrabalığımız var. Halep'ten, İdlip'ten ve Şam'dan gelip de Türkiye'de, Çanakkale'de savaşanlar var. Biz bunları da görmezden gelemeyiz. Çok eski değil bu tarih. Bugün bunları çok yabancı olarak da kabul edemeyiz, bizim din kardeşimiz. Güneydeki illerimize baktığımız zaman ciddi anlamda Suriyeli mülteci barındırıyor, orada ciddi bir sıkıntı ve kaos ortamı doğmadı.

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"SURİYELİLER OLMASAYDI İŞİMİZ ÇOK ZORDU"

Nitekim hem sermaye getirip istihdam yaratanlar hem de gelip Türkiye'de çalışanlar var. Baktığımız zaman Türkiye'de orta ve küçük ölçekli işletmelerde Suriyeli iş bulabiliyor ve çalışabiliyor. Nitekim işverenlerden duyuyoruz; 'Eğer Suriyeliler olmasaydı işimiz çok zordu, biz çalıştıracak eleman bulamazdık' diyenler de var."


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