AK Partili Yavuz: Şahan'ın bana katkısı olduğunu düşünüyorum

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya'da bir internet haber sitesinin merkezini ziyaret edip, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yavuz İstanbul seçimleri döneminde kendisinin taklidi yapan komedyen Şahan Gökbakar hakkında da konuştu. Yavuz bazı ünlü isimler, eski bakanlar ve basın mensuplarının olduğunu bir listenin elinde olduğunu ve dava açacağını da söylerken Yavuz, ''Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu'' sözü üzerinden komedyen Şahan Gökbakar'ın taklidini yapmasına da değinerek, şunları söyledi:

'BEN DE ONUN TAKLİDİ YAPMAYI DÜŞÜNDÜM'

"Bir ara ben de onun taklidini yapayım sonra da sosyal medyada paylaşayım, dedim. 'Senin mi taklidin güzel, benim mi; millet bir karar versin, diyeyim dedim. Kargaşa içinde meseleyi o kadar ileri götüremedim. O kendi işini yapıyor. Çok da güzel yapmış, karşılıklı yazıştık orada.

Karşılaşsak çok da keyifli bir muhabbet edebileceğimizi düşünüyorum; ama başkalarının kurduğu cümleyi bana ait olup olamadığını bilmeden bizim taklidimizi yaptı.