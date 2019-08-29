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AK Partili Yavuz: Şahan'ın bana katkısı olduğunu düşünüyorum

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 29.08.2019 15:16 | Son Güncelleme

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz İstanbul seçimlerinde taklidini yapan komedyen Şahan Gökbakar hakkında açıklamalar yaptı.

AK Partili Yavuz: Şahan'ın bana katkısı olduğunu düşünüyorum

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya'da bir internet haber sitesinin merkezini ziyaret edip, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yavuz İstanbul seçimleri döneminde kendisinin taklidi yapan komedyen Şahan Gökbakar hakkında da konuştu. Yavuz bazı ünlü isimler, eski bakanlar ve basın mensuplarının olduğunu bir listenin elinde olduğunu ve dava açacağını da söylerken Yavuz, ''Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu'' sözü üzerinden komedyen Şahan Gökbakar'ın taklidini yapmasına da değinerek, şunları söyledi:

'BEN DE ONUN TAKLİDİ YAPMAYI DÜŞÜNDÜM'

"Bir ara ben de onun taklidini yapayım sonra da sosyal medyada paylaşayım, dedim. 'Senin mi taklidin güzel, benim mi; millet bir karar versin, diyeyim dedim. Kargaşa içinde meseleyi o kadar ileri götüremedim. O kendi işini yapıyor. Çok da güzel yapmış, karşılıklı yazıştık orada.

Karşılaşsak çok da keyifli bir muhabbet edebileceğimizi düşünüyorum; ama başkalarının kurduğu cümleyi bana ait olup olamadığını bilmeden bizim taklidimizi yaptı.

Taklitler işin gerçeğini yaşatmak üzere anlam ifade eder. Bu anlamda Şahan'ın bana katkısı olduğunu düşünüyorum. Bu sözün bana ait olmamakla birlikte beni hiç rahatsız etmediğini çok rahatlıkla söyleyebilirim. Birçok sözümüz var ve ben böyle bir söz söylemediğimi bildiğim için 'Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu' sözü bana atfediliyor. Ben sonra dedim ki ya olur ya ben bir yerde heyecandan söylemiş olabilirim. Başka yerlerde alınan cümleleri yan yana getirerek, biraz da kendileri ekleyerek, bana atfettiler bu cümleyi. Yok böyle bir şey."

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Anahtar Kelimeler:
Ali İhsan Yavuz şahan gökbakar

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