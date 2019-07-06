MAGAZİN

Akasya Asıltürkmen'in boşanma sonrası paylaşım şaşırttı

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.07.2019 14:23 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Akasya Asıltürkmen'in boşandıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım herkesi şaşırttı.

Akasya Asıltürkmen'in boşanma sonrası paylaşım şaşırttı

Oyuncu ve tiyatrocu Akasya Asıltürkmen, 2016 yılında Serdar Özerman ile nikah masasına oturmuşlardı. Çift geçtiğimiz günlerde aldıkları ortak karar neticesinde tek celsede boşandı. Boşanma sonrası Asıltürkmen'in yaptığı paylaşım takipçilerini şaşırttı.

Takipçilerinden üzüntülerini ifade eden mesajlar atmalarını istemediğini belirten Asıltürkmen, bu süreçlere alışılması ve normal karşılanması gerektiğinin altını çizdi. Asıltürkmen yaptığı paylaşımda "Ne çok dram yapıyorum, nede hafife alıyorum. Siz de abartmasanız. Artık DMden 'çok üzüldüm' mesajı istemiyorum." yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Akasya Asıltürkmen boşanma

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