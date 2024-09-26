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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez'i görenler yorum yağdırdı! "Çok güzel görünüyorsun"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.09.2024 13:17
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Akasya Durağı dizisinde Dilek karakteriyle tanınan Pelin Sönmez gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Pelin Sönmez son pozlarıyla yine hayranlarından beğeni topladı.

Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez'i görenler yorum yağdırdı! "Çok güzel görünüyorsun"

Bir döneme damga vuran Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle tanınan ve bir dönem şarkıcılık da yapan Pelin Sönmez gözlerden ve ekrandan uzak bir hayat taşıyor.

Bir süre önce İstanbul'da görüntülenen Pelin Sönmez "Daha çok yurt dışındayım. Gidip geliyorum yurt dışına. Oyunculuğu aktif olarak yapmıyorum. Dizilerde çalışma hayatı yoğun... Küçük yaşlarda dört sene dizi yaptım, o dönemlerim neredeyse işle geçti. 'Bulanık' diye bir sinema filmi çekmiştim, yeni vizyondan kalktı. Psikolojik-gerilim filmiydi. Her sene bir sinema filmi yapmaya çalışıyorum" açıklamasında bulunmuştu.

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Farklı ülkelere giden ve tatillerinden pozları sık sık paylaşan Akasya Durağı'nın Dilek'i son haliyle de dikkat çekiyor.

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Pelin Sönmez son olarak yeni pozlarını paylaştı. Güzel oyuncunun yıllar içindeki değişimi dikkat çekti.

Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez'in son haline hayranlarından yorum yağdı. Sönmez'i görenler "Maşallah çok güzel görünüyorsun", "Çok güzelsin", "Olgunluk yakışmış" yorumlarında bulundu.

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Akasya Durağı dizisi akasya durağı
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