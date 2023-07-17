Akasya Durağı'nın Nuri Baba'sı Zeki Alasya'nın kızı bakın kim çıktı! Görenler çok şaşırdı

Metin Akpınar ile beraber rol aldığı filmlerde Türk sinemasına damga vuran Zeki Alasya, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri. Yer aldığı filmlerle hafızalara kazınan usta oyuncunun meğer kızı da ünlüymüş.

2015 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Zeki Alasya oyunculuğa ilk olarak tiyatro ile giriş yaptı. Film çevirmeye 1973'ten sonra başlayan usta oyuncu Oya Alasya ile evlendi.

Çiftin Zeynep isminde bir kızları oldu. 1976 yılında dünyaya gelen Zeynep Alasya birçok ünlü dizinin müziklerini yapmış.

Henüz 5 yaşında iken piyano ve solfej eğitimi almaya başlayan Zeynep Alasya'nın müziğini yaptığı diziler arasında Kuruluş Osman, Her Yerde Sen, Mehmetçik Kut'ül Amare de bulunuyor.

Ünlü isim ayrıca başrollerini Elçin Sangu ve Barış Arduç'un paylaştığı Kiralık Aşk dizisinin müziklerini de düzenlemiş.



