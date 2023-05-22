Akasya Durağı'nın Nurten'i Cansu Gültekin'in son hali ağızları açık bıraktı! Bakan bir daha baktı

2008 ile 2012 yılları arasında yayınlanan Akasya Durağı dizisi hala özet bölümleriyle büyük ilgi görüyor. Döneme damga vuran dizilerden biri olan Akasya Durağı'nın başrollerini Zeki Alasya, Levent Üngan, Cezmi Baskın, Aslı Altaylar, Onur Şan ve Pelin Sönmez gibi isimler paylaşıyordu.

Akasya Durağı oyuncularının şimdiki halleri dizinin hayranları tarafından oldukça merak ediliyor. Bu isimlerden biri de dizide Mehmet Hoca ve Şükran'ın kızları olan Nurten yani Cansu Gültekin...

Sosyal medyayı aktif olarak kullan genç oyuncunun iddialı ve cesur pozları sosyal medyada beğeni topluyor.

Gültekin'e sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Sırf seni görmek için Akasya Durağı izliyorum', 'Bu güzellik halis mi' gibi yorumlar yapılıyor.

Cansu Gültekin, 16 Mayıs 1990 yılında İstanbulda dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı bölümünden mezun oldu.

Tiyatro karyerine İstanbul Devlet Tiyatroları’nda Kazım Akşar’ın yazıp yönettiği Güneş Batarken Bile Büyük adlı oyunda Bettina rolüyle, televizyon kariyerine ise 3 yaşında reklam filmlerinde oynayarak başladı.

Akasya Durağı, Kavak Yelleri, Baba Candır, Kertenkele Yeniden Doğuş, Masum Değiliz, Bir Umut Yeter ve Hekimoğlu gibi dizlerde rol alan Cansu Gültekin so olarak Sefirin Kızı dizisinde de rol aldı.



